(YENİDEN)YILDIZ ŞALE KÖŞKÜ'NÜN TARİHİ HALISI RESTORE EDİLİYOR 'Türkiye'nin en büyük yekpare dokuma halısı' olma özelliğini taşıyan halının restorasyonunun yüzde 70'i tamamlandı.

- 'Türkiye'nin en büyük yekpare dokuma halısı' olma özelliğini taşıyan halının restorasyonunun yüzde 70'i tamamlandı.

Burçak BOZKUŞ-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL- Beşiktaş Yıldız Sarayı'nda bulunan Yıldız Şale Köşkü'nün tarihi halısı restore ediliyor. 468 metrekare ve 3 ton ağırlığında olan 'Türkiye'nin en büyük yekpare dokuma halısı' olma özelliğini taşıyan halının restorasyonunun yüzde 70'i tamamlandı. Çalışmaların önümüzdeki aylarda tamamlanması hedefleniyor.

3 TON AĞIRLIĞINDA VE 468 METREKARE

Sultan II. Abdülhamit döneminde Alman İmparatoru Kaiser II. Wilhelm'in ziyareti için 1987 tarihinde yaptırılan Yıldız Şale'nin tören salonu için hazırlanan halı, hereke halı ve ipekli dokuma fabrikasında dokundu. Halı 29 metre uzunluğunda, 14,5 metre genişliğinde ve 24 metrekarelik iki kule desenli parçasıyla toplam 468 metrekare. 3 ton ağırlığındaki tarihi halı restorasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından ait olduğu tören salonunda sergilenmeye devam edecek.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK YEKPARE DOKUMA HALISI"Türkiye'nin en büyük yekpare dokuma halısının restorasyon çalışmaları ile ilgilenen Ustabaşı Mustafa Köksal, 8 kişilik bir ekiple hummalı bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Köksal, "Bu halı, Alman İmparatoru II. Wilhelm için tasarlanmış ve 1897 yılında buraya nakledilmiş. 120 sene bu mekanda bulunmuş ve bu zaman zarfında ise birçok tarihe tanıklık etmiş. Tabii bu sürede de birçok hasara uğramış. ve başkanlığımız da bu yıpranmalar için bir karar aldı. Bakımı ve yıkanması için karar alındı ve bir ekip kuruldu. 70 cm çapında rulo halinde köşkten özenle çıkarıldı. Halıya bir zarar gelmeden çıkarılması önemliydi. ve halı aşağıda kurulan özel bir alanda 500 metrekare üzerinde 1 gün boyunca yıkandı. 2 ayda kurutma vs. işlemlerini yaptıktan sonra da bu mekana naklettik. 8 kişilik bir ekiple başladık. Şu anda pandemiden dolayı dönüşümlü çalışma yapıyoruz. Halının restorasyonunda %70'lik kısmını tamamladık. Az bir kısmı kaldı. Onu da 4-5 ay gibi bir zamanda tamamlayıp kendi mekanında sermeye hazır vaziyete getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA