Yeniden yargılanmalarına başlanan Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve 4 sanığın yargılandığı davanın...

Yeniden yargılanmalarına başlanan Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve 4 sanığın yargılandığı davanın...

- Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmalarına başlanan Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve 4 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında mahkeme savunmaları alarak ara karar için müzakere arası verdi.

08.10.2019 15:17
Yeniden yargılanmalarına başlanan Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve 4 sanığın yargılandığı davanın...

- Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmalarına başlanan Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve 4 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında mahkeme savunmaları alarak ara karar için müzakere arası verdi.

Kaynak: İHA
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