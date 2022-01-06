Yeniden yargılanan HDP'li eski milletvekili Zeydan'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası - Haberler
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Yeniden yargılanan HDP'li eski milletvekili Zeydan'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası

Yeniden yargılanan HDP'li eski milletvekili Zeydan'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası
AA / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma ilamının ardından tekrar görülen davada eski HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma ilamının ardından tekrar görülen davada eski HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme, sanığın tahliyesine hükmetti.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Zeydan ve avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaasında, Zeydan'ın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Üzerine isnat edilen suçlamaları reddeden Zeydan, beraatı yönünde karar verilmesini istedi. Zeydan'ın avukatları da müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, Zeydan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Zeydan'ın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme, hükümle birlikte tahliyesini kararlaştırdı.

11 Ocak 2018'de Zeydan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan 5 yıl, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuş, Yargıtay 16. Ceza Dairesince karar bozulmuştu.

5 yıl sonra dışarıda ilk fotoğraf! Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı HDP'li eski vekil Abdullah Zeydan tahliye edildi

5 yıl sonra dışarıda ilk fotoğraf! Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı HDP'li eski vekil Abdullah Zeydan tahliye edildi

AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri

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