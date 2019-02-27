Yeniden yapılandırmada son şans

Yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde ödenmesi gereken tutarları zamanında ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal eden borçlular, bu tutarları geç ödeme zammı ile birlikte yarın gün sonuna kadar ödemeleri halinde, yapılandırma imkanından yararlanabilecek.

Yeniden yapılandırmada son şans

Yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde ödenmesi gereken tutarları zamanında ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal eden borçlular, bu tutarları geç ödeme zammı ile birlikte yarın gün sonuna kadar ödemeleri halinde, yapılandırma imkanından yararlanabilecek.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et