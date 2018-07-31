Yeniden Yapılandırma Başvurularında Süre Uzatımı

Cumhurbaşkanı kararıyla kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru, bildirim ve beyan süresi 27 Ağustos'a uzatıldı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik kanuna ilişkin başvuru süresi uzatıldı.

Kararda, "7143 sayılı Vergi ve Digˆer Bazı Alacakların Yenide Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Degˆis¸iklik Yapılmasına I·lis¸kin Kanun'un 2, 3, 4, 7 ve 8'inci maddeleri ile 10. maddesinin 6, 7 ve 8. fıkralarından yararlanmak ic¸in öngo¨ru¨lmu¨s¸ olan bas¸vuru, bildirim ve beyan su¨relerinin 27 Ağustos'a (bu tarih dahil) kadar uzatılmasına, aynı kanunun 9. maddesinin 17. fıkrası geregˆince karar verilmis¸tir." ifadesi yer aldı.

Buna göre, süre uzatımı kararı, Hazine ve Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen, dava, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan alacaklarla kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları ve eksik işçilik prim tutarlarıyla kesinleşmemiş idari para cezalarını kapsıyor.