Yeniden Valbuena!

Fenerbahçe'de son dönemde Mathieu Valbuena ismi dikkat çekiyor. Geçen sezon büyük umutlarla takıma katılan ancak genelde yedek kalarak beklenen etkiyi göstermeyen Fransız yıldız bu sezon başında tam tersi bir görüntü çiziyor.

Aykut Kocaman ile istediği ivmeyi yakalayamayan tecrübeli futbolcu, Phillip Cocu ile yeni bir sayfa açmış durumda. Hem kulüpteki değişim hem de yeni bir teknik heyetle çalışmanın avantajını kullanmak isteyen Valbuena moral olarak da çok iyi konuma geldi. Ayrıca Marsilya'da beraber oynadığı Andre Ayew'in takıma katılmasından da memnun olan Valbuena, sıfırdan başlamak niyetinde. 33 yaşındaki futbolcu yeni sezonla beraber hem forma rekabetinde olmak istiyor hem de kariyerinde başarılı olmayı amaçlıyor.

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