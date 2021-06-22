Yeniden üretime başlayacak fabrika 500 kişiyi istihdam edecek
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Yeniden üretime başlayacak fabrika 500 kişiyi istihdam edecek

Yeniden üretime başlayacak fabrika 500 kişiyi istihdam edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik'te yeniden faaliyete giren bir tekstil fabrikasının 100'ü ilçelerinden olmak üzere 500 kişiyi istihdam edeceğini belirtti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik'te yeniden faaliyete giren bir tekstil fabrikasının 100'ü ilçelerinden olmak üzere 500 kişiyi istihdam edeceğini belirtti.

Başkan Şahin, Bilecik 2. Organize Bölgesinde bulunan ve bir süre ara veren bir gömlek fabrikasını ziyaret etti. Fabrikanın yeni sahibi olan holdingin Yönetim Kurulu üyesi ve Fabrika Müdürü Kenan Kaya ile görüşen Başkan Şahin, Bilecik'te faaliyet gösteren fabrikanın yüzlerce kişiye iş imkanı sunacağını, bununla birlikte fabrikada hızlı bir yenileme ve makine montaj çalışmalarının devam ettiğini söyledi. 500 kişilik iş istihdamının 100 kişinin ilçelerinden karşılanacağını anlatan Başkan Şahin, "Özellikle tekstil konusunda deneyimli çalışanları istihdam edileceği duyuran fabrikamızda çalışmak isteyen hemşerilerimiz belediyemizde müracaat formu doldurulacak. Müracaatçılar fabrikamıza belediyemiz tarafından topluca götürülecek" dedi.

Başkan Münür Şahin, ziyarette Kenan Kaya'ya ilgisi ve Osmaneli'ne destekleri için teşekkür ederek, Lefke Bezi ve yöresel ürünlerden oluşan seti hediye etti. - BİLECİK

Yeniden üretime başlayacak fabrika 500 kişiyi istihdam edecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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