Yeniden) Ümraniye'de Sokak Ortasında Pompalı Dehşeti Kamerada

Ümraniye'de aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında yaşanan pompalı tüfekli kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga sırasında elinde bıçak olan bir kişinin pompalı tüfekle vurulma anı, saniye saniye görüntülendi.

Esenevler Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar günü iddialara göre aralarında husumet olan iki grup arasındaki kavgada bıçak ve pompalı tüfek kullanıldı. Gruptakilerden biri karşı tarafa bıçakla saldırınca, gruplar arasında kavga çıktı. Bir kişi apartmandan pompalı tüfekle çıkarak diğer grubun üzerine yürüdü. Yaşanan arbedede pompalı tüfekli kişi yere düştü. Silahlı kişi pompalı tüfeği yerden ateşleyerek elinde bıçak olan kişiyi vurdu. Bacağından yaralanan kişi sekerek olay yerinden kaçarken, aynı gruptan 2 kişi ise gelen bir beyaz arabaya binip hızla uzaklaştı. Pompalı tüfekli kişi kaçan aracın arkasından ateş etmeye çalıştı. Ancak tüfek ateş almadı. Yaşanan olaylar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu görüntüleri

-Yaşanan kavga

-Bıçaklı kişi

-Pompalı tüfekli kişinin görüntüsü

-Vurulan kişinin araca binmesi

-Tüfekle ateş etmeye çalışması

19.02.2019 - 10.37-Haber Kodu : 190219046 - İstanbul

Kaynak: DHA