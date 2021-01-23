YENİDEN: Trump'ın azil davası 8 Şubat haftasına ertelendi
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YENİDEN: Trump'ın azil davası 8 Şubat haftasına ertelendi

23.01.2021 09:27 | Son Güncelleme: 23.01.2021 09:31
YENİDEN: Trump'ın azil davası 8 Şubat haftasına ertelendi

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak Washington olaylarıyla ilgili olarak senatodaki görevden alma davası, 8 Şubat haftasında başlayacak.

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak Washington olaylarıyla ilgili olarak senatodaki görevden alma davası, 8 Şubat haftasında başlayacak. ABD tarihinde ilk kez eski bir ABD başkanı, görevden ayrıldıktan sonra bu tür suçlamalarla karşılaşacak.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, dün akşam Cumhuriyetçilerle anlaşmaya vardıktan sonra Trump'a hukuk ekibini örgütleme ve savunma hazırlama şansı vermek için azil davasının 8 Şubat haftasına ertelendiğini duyurdu.Trump mahkum olursa senato, hiçbir zaman göreve gelmemesi için oy kullanabilir ve Trump'ın siyasi, politik kariyeri son bulabilir. Donald Trump, sadece 4 yıl başkanlık yaptığı için ABD yasalarına göre Trump'ın 4 yıl daha başkan olma şansı bulunuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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