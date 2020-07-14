/yeniden/ Silivri'de buğday tarlası alev alev yandı SİLİVRİ'de buğday tarlası çıkan yangında kül oldu.

SİLİVRİ'de buğday tarlası çıkan yangında kül oldu.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Büyükkılıçlı mahallesindeki tarlada çıktı. Buğday tarlasından yükselen alevleri görenlerin haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerine vatandaşlar da yardım etti.

Kaynak: DHA