Yeniden sefere başlayan İslamabad-Tahran-İstanbul yük treni Ankara'ya ulaştı

ANKARA (AA) - Pakistan, İran ve Türkiye arasında hayata geçirilen "İslamabad-Tahran-İstanbul (ITI) Yük Treni Projesi" kapsamında İslamabad'dan yola çıkan ilk yük treni Ankara'ya ulaştı.

İslamabad'dan 21 Aralık'ta yola çıkan ITI yük treninin Ankara'ya ulaşması dolayısıyla Eski Gar'da tören düzenlendi.

Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend ve Pakistan milletvekili Mahdum Zaid Kureyşi'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Ferazmend, törende yaptığı konuşmada, İslamabad-Tahran-İstanbul Yük Treni Projesi'nin üç kardeş ülkenin bir araya getirdiği önemli bir proje olduğunu belirtti.

Bu tür projelerin önemine vurgu yapan Ferazmend, Türkiye, İran ve Pakistan'ın Asya'nın üç önemli ülkesi olduğunu ifade etti.

Ferazmend, bu hattın Pakistan'ı İran üzerinden Türkiye'ye bağladığına, taşıma süresiyle maliyeti azalttığına işaret ederek "Pakistan, İran ve Türkiye bölgesel bağlantı yolunda ilk önemli adımı attı. Bu doğrultuda ilk tren 21 Aralık'ta İslamabad'dan hareket etti. Üç ülke yakın gelecekte aynı hat üzerinde yolcu treni projesini hayata geçirmeyi planlıyor." ifadelerini kullandı.

Pakistan Milletvekili Kureyşi de söz konusu projenin yalnızca bölgesel bağlantıyı artırmak için değil, aynı zamanda Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) bölgesindeki ekonomik ve ticari faaliyetlerin teşviki için de önemli bir rol oynayacağına işaret etti.

Bu hattın İslamabad ile İstanbul arasındaki ürün taşınması süresini 12-14 gün kadar düşürdüğüne ve ulaşım maliyetlerini azalttığına dikkati çeken Kureyşi, "Bu yük treni, Pakistan'a ihracatını daha da artırma ve Avrupa dahil uluslararası pazarlarla bağlantı kurma fırsatı sunacaktır. Türkiye ile Avrupa ve Asya pazarları arasında bir köprü de sağlayacaktır. Bu aynı zamanda bölge halklarının yakınlaşmasına katkıda bulunacaktır." dedi.

Söz konusu projede demir yolu mesafesi 6 bin 543 kilometreden oluşuyor.

AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri

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