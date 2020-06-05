Yeniden Refah Partisinden Türk Kızılaya kan bağışı desteği Yeniden Refah Partisi tarafından 81 ildeki tüm teşkilatlarının katılımıyla Türk Kızılaya kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Yeniden Refah Partisi tarafından 81 ildeki tüm teşkilatlarının katılımıyla Türk Kızılaya kan bağışı kampanyası başlatıldı.

"Kızılay'ın çağrısına ses veriyoruz, 81 ilimizde tüm teşkilatlarımızla kan veriyoruz" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında partililer, kan bağışında bulunmak için parti genel merkezine geldi.

Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanı Tevfik Öztürk, tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkelerin, sağlık sektörüne yapılan yatırımların öneminin farkına vardığını belirtti.

Sağlık sektörü için gerekli makine ve ekipmanlar ile personelin devlet ve özel sektör tarafından tedariğinin mümkün olduğunu dile getiren Öztürk, "Ancak kimi ihtiyaçlar vardır ki milletin desteği ve yardımı olmadan karşılanması mümkün değildir. Kan bağışı bunlardan birisidir." dedi.

Öztürk, Yeniden Refah Partisi olarak salgın sürecinde özellikle 65 yaş üstü olmak üzere ihtiyacı olan vatandaşlara yardımda bulunduklarını ifade ederek, "Koronavirüs nedeniyle Türk Kızılaya yapılan kan bağışının azalmasından dolayı tüm teşkilatlarımızla 81 ilimizde kan bağışı kampanyası başlattık. Bu kampanyanın çığ gibi büyümesini arzu ediyoruz. Bir insanı kurtaran, tüm insanlığı kurtarmış gibidir." diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Suat Pamukçu, Öztürk ve diğer partililer, daha sonra kan bağışında bulundu.

Kaynak: AA