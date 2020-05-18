Yeniden Refah Partisinden "Memleket Masası" değerlendirmesi Açıklaması
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Yeniden Refah Partisinden "Memleket Masası" değerlendirmesi Açıklaması

Yeniden Refah Partisi, İYİ Partinin, "Memleket Masası" teklifiyle amacının kaybettikleri taban oylarını geri almak için HDP'siz ittifak arayışlarına zemin hazırlamak olduğunu belirtti.

Yeniden Refah Partisinden
18.05.2020 15:40 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:40

Yeniden Refah Partisi, İYİ Partinin, "Memleket Masası" teklifiyle amacının kaybettikleri taban oylarını geri almak için HDP'siz ittifak arayışlarına zemin hazırlamak olduğunu belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezinden, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gündeme getirdiği "Memleket Masası" teklifiyle ilgili açıklama yapıldı.

Çözümü olmayan tarafların bulunduğu, çözümlerin konuşulmadığı masadan bir sonuç çıkmayacağı savunulan açıklamada, bu teklifin AK Parti ve MHP'nin olumsuz cevap vermesiyle sonuçsuz kalan bir çağrı olarak siyasi hayatta yerini aldığı belirtildi.

Akşener'in sonucun böyle olacağını öngördüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öncelikli olarak, bir masaya oturmaktan ziyade, masada nelerin konuşulacağının tespit edilmesi gerekmektedir. Bugün, iktidar kanadına baktığımızda, borç-faiz-zam-vergi ekonomisini devam ettirdiğini görmekteyiz. Muhalefet kanadı da maalesef aynı politikaları savunmaktadır. Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ilk icraatı yurt dışından borç almak olmuştur. Yine aynı şekilde Deva Partisinin Genel Başkanı Sayın Babacan da, 'en fazla borcu en hızlı şekilde yurt dışından ben bulurum' demektedir. Masaya oturanlar içerisinde hiç kimse biz 'borç-faiz-zam-vergi ekonomisi yerine, milli kaynak paketleriyle borçsuz, zamsız, vergisiz, millete yük yüklemeden kaynak üretip bu kaynakla üretim-istihdam-ihracat ekonomisini uygulayacağız' demedikten sonra, masadan bir hayır gelmez. İYİ Partinin bu teklifle amacının, kaybettikleri taban oylarını geri almak için HDP'siz ittifak arayışlarına zemin hazırlamaktır. Millet İttifakı'na mensup partilerin, direkt veya dolaylı olarak HDP'nin de içinde bulunduğu ittifaktan dolayı zarar gördükleri çok açık olarak ortaya çıkmıştır."

"Kiralık milletvekili formülünü doğru ve ahlaki bulmuyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gelecek ve Deva partilerine grup kurabilmeleri amacıyla milletvekili verebileceği" açıklamalarına da değinilerek, şunlar kaydedildi:

"Burada çözümü olmayan partiler, ilkeler ve projeler etrafında birlik olmak yerine 'bu iktidar gitsin de ne olursa olsun' anlayışı etrafında birlik oluyorlar. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Bu anlamda, 'kiralık milletvekili' formülünü de doğru ve ahlaki bulmuyoruz. Zira, er meydanına çıkacak partilerin, Yeniden Refah Partisi gibi teşkilatlanmalarını tamamlayarak, bileğinin gücüyle, seçime girme hakkını almaları gerektiği kanaatindeyiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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