Yeniden Refah Partisinden 81 ilde kan bağışı kampanyası Yeniden Refah Partisi, Türk Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına destek için 81 ilde tüm teşkilatların katılımıyla kan bağışında bulunacak.

Yeniden Refah Partisi, Türk Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına destek için 81 ilde tüm teşkilatların katılımıyla kan bağışında bulunacak.

Partiden yapılan açıklamada, 5 Haziran Cuma günü "Kızılay'ın çağrısına ses veriyoruz, 81 ilimizde tüm teşkilatlarımızla kan veriyoruz" mesajıyla başlatılacak kampanya ile kan stoklarının ve kan bağışı konusunda toplumsal duyarlılığın arttırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Salgın sürecinde sağlık alanındaki ciddi çalışmalarla olumlu sonuçlar alındığına işaret edilen açıklamada, kan bağışı miktarının düşmesi nedeniyle kan stoklarında azalma meydana gelen Kızılayın kan bağışı için çağrı yaptığı hatırlatıldı.

Yeniden Refah Partisi olarak Kızılayın çağrısına kayıtsız kalınmayacağı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"STK ve Halkla İlişkiler Başkanlığımızın organizasyonunda ve 81 il teşkilatımızın katılımıyla tüm Türkiye'de kan bağışı kampanyası gerçekleştiriyoruz. 5 Haziran 2020 tarihinde başlatacağımız 'Kan Bağışı Kampanyası' ile bir yandan kan stoklarının artırılmasına katkı sağlamayı, diğer yandan kan bağışı konusunda toplumsal duyarlılığı artırmayı ümit ediyoruz. Bu vesileyle tüm teşkilat mensuplarımızın büyük bir katılımla gerçekleştireceği bu kampanyada bütün vatandaşlarımızı da Kızılay kan bağışı noktalarında kan bağışı yapmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA