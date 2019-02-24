Yeniden Refah Partisi Van'da İlçe Temayüllerini Gerçekleştirdi

Geçtiğimiz günlerde Merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Dr. Fatih Erbakan tarafından kurulan Yeniden Refah Partisi, Van'da teşkilatlanarak ilçe başkanlıkları için temayül yoklaması gerçekleştirdi.

İl Başkanlık binasında düzenlenen temayül yoklamasına Yeniden Refah Partisi İstanbul'un Güngören İlçe Başkanı Fehmi Gülaçar, Van İl Başkanı Abdullah Lenk ve kurucu üyeler katıldı.

Temayül yoklaması öncesi kısa bir konuşma yapan Gülaçar, Van il ve ilçe teşkilatlanmalarının hayırlara vesile olması dileklerinde bulunurken, İl Başkanı Abdullah Lenk ise Yeni Refah Partisi'nin Van ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Tek liste halinde gidilen temayül yoklamasında İpekyolu İlçe Başkanlığına Hasan Sümer, Edremit İlçe Başkanlığına Mehmet Şahin, Tuşba İlçe Başkanlığına Nevzat Ataş ve Muradiye İlçe Başkanlığına Aydın Yeşilgöz seçildi. - VAN

Kaynak: İHA