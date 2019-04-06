Yeniden Refah Partisi Teşkilatı Basınla Bir Araya Geldi

Yeniden Refah Partisi İpekyolu İlçe Başkanı Hasan Sümer ve partililer, yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kentteki bir kahvaltı salonunda gerçekleştirilen toplantıya İpekyolu İlçe Başkanı Hasan Sümer, yönetim kadrosunda yer alan Hamza Sancaktar, Cafer Angişan, Bünyamin İmrel, Edremit İlçe Başkanı Mehmet Şahin, Tuşba İlçe Başkanı Nevzat Ataş, yerel ve ulusal basın mensupları katıldı.

Yapılan kahvaltı sonrası açıklamada bulunan İpekyolu İlçe Başkanı Hasan Sümer, 12 kişilik bir kadroyla Van İpekyolu ilçe teşkilatını kuracaklarını belirtti. Başkan Sümer, "İpekyolu teşkilatı olarak bugün basınla bir kahvaltı yapma fırsatı bulduk. Yarın Şişli Öğretmenevinde yapacağımız ilçe kongremiz için bazı durum değerlendirmeleri yaptık. Bu anlamda yarın ki eksikliklerimizi tartışmak üzere basınla buluşmayı tercih ettik. Dolayısıyla hepinize davetimize icabet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA