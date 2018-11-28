Yeniden Refah Partisi Sivas'ta Teşkilatlanıyor

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan tarafından kurulan Yeniden Refah Partisi Sivas il başkanını belirlemek için temayül yoklaması yapacak.

Dr. Fatih Erbakan tarafından 23 Kasım'da kurulan Yeniden Refah Partisi ülke genelinde 1 Aralık ve 15 Aralık tarihleri arasında teşkilatlanmaya başlıyor. 16 Aralık'ta Ankara'da yapılacak olan büyük lansman öncesi birçok ilde il başkanını belirlemek için temayül yoklaması yapılacak. Sivas'ta da 1 Aralık'ta Esnaf ve Sanatkarlar Odası konferans salonunda temayül yoklaması yapılacak.

Yapılacak temayül sonucu il başkanı ataması yapılması bekleniyor. - SİVAS