Yeniden Refah Partisi Patnos 1. Olağan Kongresi

Yeniden Refah Partisi Patnos 1. Olağan Kongresi

Yeniden Refah Partisi Patnos 1. Olağan Kongresi, Bölge Başkanı Sadık Çat'ın katılımıyla yapıldı.

05.11.2019 11:40
Yeniden Refah Partisi Patnos 1. Olağan Kongresi

Yeniden Refah Partisi Patnos 1. Olağan Kongresi, Bölge Başkanı Sadık Çat'ın katılımıyla yapıldı.

Patnos Belediyesi Kültür Merkezinde yapılan kongrede, Cengiz Işık, oy çokluğuyla başkanlığa seçildi.

Işık, milli görüşü gerçek anlamda temsil etme gayesinde olacağını belirtti.

Kongreye, Yeniden Refah Partisi Ağrı İl Başkanı Aydın Kuruş ve partililer katıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et