Yeniden Refah Partisi Patnos 1. Olağan Kongresi
Yeniden Refah Partisi Patnos 1. Olağan Kongresi, Bölge Başkanı Sadık Çat'ın katılımıyla yapıldı.
Yeniden Refah Partisi Patnos 1. Olağan Kongresi, Bölge Başkanı Sadık Çat'ın katılımıyla yapıldı.
Patnos Belediyesi Kültür Merkezinde yapılan kongrede, Cengiz Işık, oy çokluğuyla başkanlığa seçildi.
Işık, milli görüşü gerçek anlamda temsil etme gayesinde olacağını belirtti.
Kongreye, Yeniden Refah Partisi Ağrı İl Başkanı Aydın Kuruş ve partililer katıldı.