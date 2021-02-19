Yeniden Refah Partisi'nin Antalya İl Divan Toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yeniden Refah Partisi'nin Antalya İl Divan Toplantısı yapıldı

19.02.2021 17:45 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:48
Yeniden Refah Partisi'nin Antalya İl Divan Toplantısı yapıldı

Yeniden Refah Partisi Antalya İl Divan Toplantısı Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yeniden Refah Partisi Antalya İl Divan Toplantısı Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Antalya'da bir otelde düzenlenen Yeniden Refah Partisi İl Divan Toplantısı'nda konuşan Aşıla, tarihin en badireli dönemlerinden birini yaşadıklarını, kan dökülmeyen bir tane İslam beldesinin kalmadığını söyledi.

İslam coğrafyasının bilinçli şekilde fakirleştirildiğini, borcu mahkum edildiğini, işsiz kaldığını, tarım ve sanayinin bitme noktasına getirildiğini belirten Aşıla, "Erbakan hocamızın bize 'Siyonizmi bilmeden bunların niçin gerçekleştiğini anlayamaz' derdi. Yahudiler büyük İsrail'i kurmak için 19 Haçlı seferini bunun için yaptılar ama başaramadılar. Ecdadımız Osmanlılar ve Selçuklular buna müsaade etmedi." dedi.

Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın Yahudi politikasına karşı İslam Birliği'nin temelini attığını ve D-8'i kurduğunu kaydeden Aşıla, Erbakan'ın bu politikasından Yahudilerin rahatsızlık duyduğunu anlattı.

Aşıla, Eski Başbakan Bülent Ecevit'in ABD'nin Türkiye üzerinden Irak'a operasyon yapılmasını müsaade etmediği için ABD Başkanı Bill Clinton önündeki görüntülerinin kasıtlı olarak servis edildiğini ve ülkenin itibarını zedelemeye çalıştıklarının ifade etti.

Eğitim, sağlık ve ekonomi politikalarının eleştiren Aşıla, "Esnaf bizi görünce yüreğine basıyor. Esnafın kurtuluşu bizde. İstanbul'da esnaf ziyaretleri yaptık ve oradakiler Fatih Erbakan'ı bağrına basıyordu. Vatandaş 'Allah razı olsun, o zaman biz Erbakan hocam zamanında iyi maaş almıştık, işlerimiz iyidi' diyorlar. Bizim hareketimiz taban bazlı harekettir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Meghan Markle
Spor Ali Koç Cenk Tosun Abdullah Avcı Osman Özköylü Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Pkk Uefa Terör İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeniden Refah Partisi'nin Antalya İl Divan Toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 17:49:06. #1.15#
title