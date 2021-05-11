Yeniden Refah Partisinden Mescid-i Aksa açıklaması

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- Yeniden Refah Partisinden Mescid-i Aksa açıklaması Yeniden Refah Partisi Bursa İl Başkanı Naim Öztürk, "Kudüs Müslümanların namusudur" İsrail'in her yıl Ramazan ayında Kudüs'e saldırması ve bu yıl saldırıların şiddetini artırmasının ardından İslam ülkelerinden tepkiler çığ gibi büyüyor.

- Yeniden Refah Partisinden Mescid-i Aksa açıklaması

Yeniden Refah Partisi Bursa İl Başkanı Naim Öztürk, "Kudüs Müslümanların namusudur"

BURSA - İsrail'in her yıl Ramazan ayında Kudüs'e saldırması ve bu yıl saldırıların şiddetini artırmasının ardından İslam ülkelerinden tepkiler çığ gibi büyüyor. Tüm dünya İsrail'in bu hareketini kınarken, Yeniden Refah Partisi Bursa İl Başkanlığı da 15 Temmuz Demokrasi Meydanında açıklama yaptı.

İsrail zulmüne karşı İslam devletlerinin birleşerek Kudüs'e sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Yeniden Refah Partisi Bursa İl Başkanı Naim Öztürk, "Bilindiği üzere her yıl olduğu gibi bu yıl da mübarek Ramazan ayında İşgalci Siyonist İsrail Devleti, Müslümanların ilk kıblegahı, haremi, ibadetgahı ve kutsalı olan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, insanlar namazdayken cemaatin üzerine silahlarla ve bombalarla saldırmış ve günlerdir süren devlet terörü girişiminde onlarca Müslüman çoluk, çocuk, kadın şehit edilmiş yüzlerce Müslüman yaralanmış ve işkenceye tabi tutulmuştur. Tarih boyunca Müslümanlar Yahudilere hep şefkat ve merhametle yaklaşmışlardır. Hristiyan Avrupa devletleri işkence ederken Yahudiler altın çağını Endülüs devletinde yaşadılar.

Kudüs Müslümanların namusudur! İsrail'in yöneticileri 70 yıldır BM'nin onlarca kararını çiğnemiştir. İsrail'li yöneticileri ve köktendinci hahamları defalarca 'Uluslararası Hukuk tüm devletler için vardır, İsrail hariç' hadsiz ve pervası açıklamalarda bulunmuşlardır.

'Kudüs coğrafi bir mesele değil imani bir meseledir.'

Yeniden Refah Partisi kıymetli Genel Başkanı sayın Dr. Fatih Erbakan Bey'in dediği gibi; 'Doğu da bizim, Batı da bizim, Kudüs de bizimi, Zafer de bizim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR