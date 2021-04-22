Yeniden Refah Partisi'nden Erzurum'da Ramazan seferberliği
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Yeniden Refah Partisi'nden Erzurum'da Ramazan seferberliği

Yeniden Refah Partisi'nden Erzurum'da Ramazan seferberliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanlığı'nca başlatılan Ramazan ayı seferberliği son sürat devam ediyor.

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanlığı'nca başlatılan Ramazan ayı seferberliği son sürat devam ediyor.

Erzurum'un dört bir yanında ikamet eden ihtiyaç sahibi aileler için adeta paylaşım ve dayanışma hareketi başlatan Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanlığı, yüzlerce gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturmaya devam ediyor. Pandemi kurallarına riayet edilerek hazırlanan ve yine kısıtlama kuralları göz önünde bulundurularak dağıtımı yapılan Ramazan kolileri, yoksul ailelerin yüzünü güldürürken, İl Başkanı Fatih Kaylı ise, dağıtımların bayrama kadar süreceğini bildirdi. Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı, "Ramazan ayının ruhunda paylaşmak var, dayanışmak var, bölüşmek var. Biz de bu manada teşkilat olarak elimizden geleni yapıyor ve ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarını imkanlarımız ölçüsünde şenlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Başkan Kaylı: "Ramazan ayı ümmetin ayı"

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı, Türkiye'nin son bir yıldır pandemi sebebiyle sıkıntılı günler geçirdiğinin altını çizerek, "Kuşkusuz salgın sürecinde hem sıhhat, hem de sosyal ve ekonomik olarak büyük zorluklarla karşı karşıyayız. Ramazan ayını da bu vesileyle fırsata dönüştürerek, vatandaşlarımızın yanında olmaya ve onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Teşkilat olarak hazırladığımız Ramazan yardımlarını önceden belirlediğimiz ihtiyaç sahibi ailelerimize usulünce ulaştırıyor, sofralarını şenlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü Ramazan ayı ümmetin ayı, ümmetin paylaşım ve dayanışma ayı. Bu mübarek ayı rahmet ve bereket iklimine dönüştüren de, işte bu birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygusudur. Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanlığı olarak; Ramazan yardımlarımıza bayrama kadar sürdürecek, bu ayda çok daha anlam kazanan kardeşlik ve dayanışmanın gereklerini yerine getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ERZURUM

Yeniden Refah Partisi'nden Erzurum'da Ramazan seferberliği
Yeniden Refah Partisi'nden Erzurum'da Ramazan seferberliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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