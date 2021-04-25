Yeniden Refah Partisi'nden ABD'ye sert tepki
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Yeniden Refah Partisi'nden ABD'ye sert tepki

Yeniden Refah Partisi'nden ABD'ye sert tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı, 1915 Olayları için "Soykırım" ifadesi kullanan ABD Başkanı Joe Biden'e sert tepki gösterdi.

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı, 1915 Olayları için "Soykırım" ifadesi kullanan ABD Başkanı Joe Biden'e sert tepki gösterdi.

Başkan Kaylı, "ABD Başkanı tarihi gerçekleri saptırmaya çalışana kadar, önce kendi ülkesinin kan ve vahşetle dolu tarihine baksın!" dedi. İl Başkanı Kaylı, Türkiye'yi sözde Ermeni Soykırımı iftirasıyla suçlayan ABD'ye karşı Türkiye'nin de mutlaka bir yaptırım uygulaması gerektiğini vurgulayarak, "Madem ABD, müttefik dediği Türkiye'ye böyle bir suçlamada bulunuyor. O halde biz de İncirlik ve Kürecik askeri üslerini kapatarak, onlara hak ettikleri cevabı verelim. Hükümet böyle bir adım atsın, biz de hükümeti ayakta alkışlayalım!" diye konuştu.

Kaos ve Karmaşanın Baş Aktörü ABD'dir

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı, tarihi geçmişinde olduğu gibi, yakın tarihte de kaos ve karmaşanın baş mimarı olarak ABD'yi gösterdi. Başkan Fatih Kaylı, Ortadoğu'da kaos ve karmaşanın, kan ve gözyaşının ABD'nin Irak'a yönelik olarak yaptığı askeri müdahale ile başladığını hatırlatarak, "Bu müdahale esasen Büyük Ortadoğu Projesi'nin de ilk adımı olmuştur. Ardından yaşanan süreçte Libya, Mısır ve Suriye'de de kan akmaya başlamış, bu coğrafya adeta teröre ve otorite boşluğuna müsait bir ortam haline getirilmiştir. Yüz binlerce masum sivilin katledilmesinden sorumlu bir tek ülke vardır, o da ABD'dir" dedi.

İlişkileri Gözden Geçirme Zamanı Gelmiştir

ABD'nin, 1915 olayları için "Soykırım" tanımlaması yapması ve Türkiye'yi suçlamasının kabul edilemez olduğunu dile getiren Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı, "Gelinen nokta göstermektedir ki; ABD ile olan ilişkilerimizin de gözden geçirilme zamanı gelmiştir. Coğrafyamızda PYD, YPG ve PKK'yı besleyen, donatan, her türlü lojistik desteği sağlayan, her fırsatta 'stratejik müttefikimiz' denilen ABD'dir. Artık bataklığı kurutma zamanı gelmiştir. Bizi soykırım yapmakla suçlayan ABD'ye gereken dersi vermenin zamanı da gelmiştir. Türkiye, ABD'nin kullandığı Adana İncirlik ve Malatya Küre üssünü bir an önce kapatmalı ABD'ye kiminle dans ettiğini göstermelidir. Eğer hükümet bu adımı atar ve gerekli tepkiyi koyarsa, biz de hükümeti ayakta alkışlarız" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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