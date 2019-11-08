Yeniden Refah Partisi'nde ilk büyük kongre heyecanı

08.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:04

Yeniden Refah Partisi'nin 1. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla genel merkez binasına kongre duyurusunun yer aldığı dev panolar ve Türk bayrağı asıldı.

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın liderliğinde, 23 Kasım 2018'de kurulan Yeniden Refah Partisi'nde, ilk kongre heyecanı yaşanıyor.

Parti tarafından kongre dolayısıyla 1,5 ay önce oluşturulan tertip komisyonunca tanıtım, organizasyon ve Siyasi Partiler Kanunu'nca yapılması gereken hukuki çalışmalara yönelik hazırlıklar devam ediyor.

Genel Başkan Fatih Erbakan'ın tek aday olacağı kongre, Ankara Spor Salonu'nda 17 Kasım Pazar günü "Burada Gelecek Var" sloganıyla gerçekleştirilecek.

Kongrede, 50 asil üyenin bulunacağı Merkez Karar Yürütme Kurulu listesi oylamaya sunulacak ve yeni parti müziği dinletilecek.

"76 ilde kongrelerimiz tamamlandı"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tanıtma Başkanı Zafer Emanetoğlu, AA muhabirine kongreye ilişkin yaptığı açıklamada, teşkilatlandıkları 76 ilde kongrelerin tamamına yakınını yaptıklarını belirtti.

"Burada Gelecek Var" sloganının partilerini millete anlatan önemli bir slogan olduğuna işaret eden Emanetoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'nin siyasette gelecek umudu olan genç bir liderimiz var. Genç bir genel başkanın genç kadrosuyla bir bakıma görücüye çıkacağı kongreyi gerçekleştireceğiz. Genel sloganımızın yanı sıra alt sloganlarımızda adalet, refah, huzur, gençlik, heyecan ve saygınlık konularına vurgu yapıldı. Biz bu sloganları hamaset olsun diye söylemiyoruz. İnşallah bunların tamamını gerçekleştirecek bir anlayışla kongreye ve geleceğe hazırlanıyoruz."

Emanetoğlu, kongre salonunun içinde ve dışında yer alacak şekilde yaklaşık 30 bin kişinin katılmasını beklediklerini ifade ederek, "Siyasete zerafet getireceğiz hedefiyle yola çıktık. Çünkü son yıllarda özellikle siyaset ile siyasetçinin dili çok keskinleşti ve hoyratlaştı. Bu manada Genel Başkanımız önemli bir misyonu yerine getiriyor. Söyleyeceklerini belli bir üslup ve nezaket içerisinde söylüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA