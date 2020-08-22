Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan: "Türkiye 150 milyar dolar kaynak üretebilir"
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Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan: "Türkiye 150 milyar dolar kaynak üretebilir"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezerviyle ilgili emeği geçenlere teşekkür ederek, Türkiye'nin yıllık olarak 150 milyar dolar borçsuz ve faizsiz kaynak üretebileceğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan:
22.08.2020 23:06 | Son Güncelleme: 22.08.2020 23:10

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezerviyle ilgili emeği geçenlere teşekkür ederek, Türkiye'nin yıllık olarak 150 milyar dolar borçsuz ve faizsiz kaynak üretebileceğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, "Karadeniz'de keşfedilen ve ülkemizin yaklaşık altı yıllık ihtiyacını karşılayacak düzeyde olan doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Bu rezervin tespit edilmesinde emeği bulunan tüm yetkililere, teknik ekibe ve çalışanlara teşekkür ediyoruz. Kendi doğalgaz rezervimiz sayesinde en azından altı sene süreyle dışarıdan doğalgaz ithal etmek ve her sene yurtdışına milyarlarca dolar ödemek durumunda kalmayacağız. Bu da cari açığımızın önemli ölçüde azalmasını sağlayacak çok olumlu bir gelişmedir. Sadece doğalgaz değil, sahip olduğumuz tüm doğal zenginlikleri değerlendirmemiz hem cari açığımızı azaltmak, hem de borçlanmadan mali kaynak elde edebilmemiz için son derece önemlidir. Bu gerçek Milli Görüş tarafından 50 senedir dile getirilmektedir ve en son olarak partimizin "Milli Kaynak Paketlerimiz-1" kitabında da Doğu Akdeniz'de bulunan doğalgaz rezervlerimizin ve güneş enerjisi ve su başta olmak üzere çeşitli doğal kaynaklarımızın değerlendirilmesinin ekonomik açıdan muazzam boyuttaki önemine işaret edilmiştir. Ekonomi alanında tam manasıyla düze çıkmak, Yeniden Büyük Türkiye hedefine ulaşmak; borç ve faiz ekonomisi yerine üretim-istihdam-ihracat ekonomisinin uygulanmasıyla ve Cenab-ı Allah'ın ülkemize vermiş olduğu zenginliklerin mali kaynağa dönüştürülmesiyle mümkün olur. Borç ve faiz belasından kurtulmak, dış ticaret açığı yerine dış ticaret fazlası veren ülke haline gelmek, milli gelirimizi gerçek manada artırmak, gerçekten zenginleşmek için; Yeniden Refah Partimiz tarafından hazırlanan "Milli Kaynak Paketlerimiz-1" kitabında belirtilen adımların atılması ve böylelikle borçsuz-zamsız-ilave vergisiz bir şekilde yıllık 150 milyar dolar kaynak üretilmesi, bu kaynakla da halkın refah seviyesinin artırılması ve yine bu kaynağın desteğiyle ar-ge, üretim ve katma değerli ihracat seferberliğinin başlatılması gereklidir" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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