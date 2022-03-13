YENİDEN REFAH PARTİSİ İSTANBUL 2'NCİ OLAĞAN KONGRESİ'Nİ YAPTI

İSTANBUL (DHA) - ? Yeniden Refah Partisi İstanbul 2'nci Olağan Kongresi'ni yaptı. Kongrede tek aday olan partinin İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi yeniden seçildi. Programda konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Adeta iktidara yürüyüş kongremizi gerçekleştiriyoruz. Borçla, zamla, vergiyle devletin ve milletin varlıklarını satıp yok ederek milli kaynak paketlerimizle kaynak üreteceğiz. İktidara gelir gelmez yapacağımız ilk iş; işçi, memur, emekli maaşlarına yüzde 100 zam yapmak olacak' dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde ' Türkiye'yi yönetmeye dünyayı değiştirmeye hazırız' sloganıyla gerçekleşen kongre için İstanbul'un ilçelerinden otobüsler kaldırıldı. Yoğun katılımla geçen kongre Mehteran Takımı'nın gösterisiyle başladı.

Salonu hınca hınç dolduran 7'den 70'e yüzlerce kişi ellerinde parti ve Türk bayraklarıyla 'Mücahit Erbakan' 'Başkan Erbakan? sloganları attı.

'ADETA İKTİDARA YÜRÜYÜŞ KONGREMİZİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Kongrede konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Bugün dünyanın baş şehri İstanbullumuzda sultan Fatih'in 70 parça gemiyi karadan yürüttüğü Haliç'in tam ortasında adeta iktidara yürüyüş kongremizi gerçekleştiriyoruz. Bu muazzam kongreyi bizlere nasip eden cenabı Allaha sonsuz şükürler ediyorum. Cenabı Allah bu kongremizi en büyük hayırlara vesile kılsın, milletimizin İslam aleminin ve 7 milyar insanın kurtuluşuna vesile olacak toplantılardan birisi olmasını nasip eylesin' dedi.

YENİDEN REFAH PARTİSİ'NİN 3 HEDEFİ VAR

Salonu dolduran İstanbullu milli görüşçülere teşekkür ettiğini aktaran Dr. Erbakan, partisinin İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi ve ekibine de teşekkürlerini iletti. Erbakan, 'Yeniden Refah Partimizin 3 temel hedefi bulunmaktadır. Birincisi ülkemizin yaşanabilir bir Türkiye haline gelmesi, ikinci yeniden büyük Türkiye ve lider ülke Türkiye hedefinin gerçekleştirilmesi üçüncüsü de Türkiye'nin öncülüğünde İslam birliğinin kurulması ve İslam birliğinin öncülüğünde de adil yeni bir dünyanın inşa edilmesidir. Bu hedeflerimize azimle, kararlılıkla milli görüş hareketi olarak 53 yıldır bir gün bile ara vermeden bütün gücümüzle yürümeye devam ediyoruz' diye konuştu.

'İŞÇİ, MEMUR, EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE 100 ZAM YAPACAĞIZ'

İktidara geldiklerinde devlet bütçesinin denk bütçe olarak organize edileceğini vurgulayan Erbakan, 'Kimse gelirinden daha fazla harcama yapamayacak. Borçla, zamla, vergiyle devletin ve milletin varlıklarını satıp yok ederek milli kaynak paketlerimizle kaynak üreteceğiz. Bu kaynak dar gelirliye aktarılacak, milyonlarca işsizimize iş ve istihdam olanağı oluşturacağız. Aziz milletimize milli görüş sözü veriyoruz iktidara gelir gelmez yapacağımız ilk iş işçi, memur, emekli maaşlarına yüzde 100 maaş zammı yapacağız' ifadelerini kullandı.

'KURTULUŞA ANCAK MİLLİ GÖRÜŞLE ULAŞILIR'

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Erbakan, 'Adalet için biz varız, refah için biz varız, huzur ve barış için biz varız, insan hakları için biz varız, yaşanabilir bir Türkiye'yi kurmaya hazırız. Yeniden büyük Türkiye'yi kurmaya hazırız. İslam birliğini kurmaya hazırız. Yeni bir dünyayı kurmaya hazırız, kurtuluşa ancak milli görüşle ulaşılır. Milli görüş sadece ve sadece Yeniden Refah ile gelir. Hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Bugün seçilecek il başkanımıza, kongre delegelerimize, yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyorum. Refah gelecek yüzler gülecek, refah gelecek zulüm bitecek inşallah' dedi.

TERZİ: İSTANBUL'DA ÜYE SAYISI BAKIMINDAN DÖRDÜNCÜ PARTİYİZ

Kongrede tek aday olan partinin İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi yeniden seçildi. Kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyen Terzi, 'Bizim yaşanabilir Türkiye yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya hedefimiz var. Böylesi yüksek idealleri olan bir teşkilatın kadronun da gayreti, fedakarlığı da o ölçüde büyük olacaktır. İşte o zaman zafer kaçınılmazdır. İşte bugün bu salon o zaferin de kaçınılmaz olduğunu ispat ediyor. İnşallah Allah bu topluluğa nice zaferler nasip edecek. Bugün bu salondaki heyecanlı teşkilatımız ev sohbetleriyle, kapı taramalarıyla, esnaf ziyaretleriyle her bir İstanbulluya ulaşmaya gayret etti. Bu gayretlerin neticesinde mahalle teşkilatlarımız, baş müşahitlerimiz bugün 82 bin ıslak imzalı evrakı bunların 60 binini Yargıtay sistemine dahil ederek İstanbul'da üye sayısı itibariyle sıkıntılara rağmen partimizi dördüncü parti konumuna taşıdı. Allah hepinizden razı olsun' diye konuştu.