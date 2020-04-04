Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Önder Narin pazar yerinde maske dağıttı Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle pazar yerinde vatandaşlara ve esnafa maske dağıttı.

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle pazar yerinde vatandaşlara ve esnafa maske dağıttı.

Parti teşkilatının da eşlik ettiği Narin, Kocasinan ilçesi Gaziosman Mahallesi'ndeki pazar yerinde vatandaşlara ve esnafa tek kullanımlık maske, eldiven ve kağıt bardak dağıtarak uyarılarda bulundu.

Narin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının ciddiye alınması gerektiğini ve insan sağlığını tehlikeye sokan her türlü davranıştan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Bu konuda parti teşkilatı olarak ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Narin, "Vatandaşlara yardım etmek için iktidar partisi olmamıza gerek yok. Biz imkanlarımız doğrultusunda bu tür yardımlar yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta sokağa çıkma yasağı olan ihtiyaç sahibi 250 vatandaşımıza gıda kolisi dağıtacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA