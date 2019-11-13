Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Narin Develi'yi Ziyaret Etti

13.11.2019 10:07 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:12

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Develi İlçe Teşkilatını ziyaret etti.



İl Başkanı Önder Narin'i İlçe Başkanı Kemal Yıldız, İlçe Başkan Yardımcısı Gökhan Söbe ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.



Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin "Bugün Develi ilçemizi ziyarete geldik, Yeniden Refah Partisi Kayseri il başkanlığı olarak, Kemal başkanımızı ziyarete geldik. 17 Kasımda Ankara Arena Stadında düzenleyeceğimiz 1. olağan kongremizi, demokrasi bayramımıza Develi halkını davet etmeye geldik. Bu konuda Develi'deki çalışmalarından dolayı Kemal Yıldız başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz, hazır bir teşkilat bulduk, güzel bir ilçe binası bulduk kendileri bizimle ilgilendiler sağ olsunlar, var olsunlar, Yeniden Refah Partisini Develi ilçesinde layıkıyla temsil ettiklerini gördük dolayısıyla Develi'de Yeniden Refah var, Türkiye'de Yeniden Refah var diye bize mesajlarını verdi. kendilerine teşekkür ediyorum."dedi



Yeniden Refah Partisi Develi İlçe Başkanı Kemal Yıldız "Sayın Önder Narin başkanımıza teşekkür ediyoruz ziyaretlerinden dolayı. Gerekenleri kendileriyle istişare ederek, konuyu izah ettik bundan sonra Develi'de her şey teşkilatlarda ve yönetimlerde güzel olacak. Kendilerine Develi'ye geldikleri için çok teşekkür ediyorum, verdikleri destek için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA