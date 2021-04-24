Yeniden Refah Partisi heyeti Sudan'da

Yeniden Refah Partisi heyeti, Afrika'nın en stratejik ülkesi Sudan'a önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yeniden Refah Partisi heyeti, Afrika'nın en stratejik ülkesi Sudan'a önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz ve beraberindekilerden oluşan heyet, tarihi bağlarımızın derin olduğu Afrika'nın giriş kapısı Sudan'a yaptıkları ziyarette, bakanlar düzeyinde ve ülkenin önde gelen siyasi liderleri ile bir dizi temasta bulundu.

Dışişleri Bakanı Meryem El Mehdi'den Türkiye'ye yakın işbirliği mesajı

Sudan'a yapılan ziyaret sırasında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'a tevcihen kaleme aldığı diplomatik mektubu ileten heyeti, kendi konutunda samimi bir ortamda ağırlayan Sudan Dışişleri Bakanı Dr. Meryem Sadık el-Mehdi ile kardeşi Sudan eski Devlet Başkanı Yardımcısı emekli Tümgeneral Abdurrahman es-Sadık el-Mehdi ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Dışişleri Bakanı Dr. el-Mehdi, yaptığı açıklamada; Yeniden Refah Partisi ile Ümmet Partisi arasında yakın işbirliğine dikkat çekerek bunu devletlerarasına taşımak istediklerini belirterek bu konuda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Görüşme sırasında Dışişleri Bakanı Dr. Meryem Sadık el-Mehdi ve Abdurrahman es-Sadık el-Mehdi, Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan'a, babaları Sudan eski Başbakanı Sadık el Mehdi'nin ölümü üzerine gönderdiği taziye mesajı için teşekkürlerini iletti.

Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin de, Türkiye-Sudan arasında birçok alanda işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda Yeniden Refah Partisi'nin etkin rol üstlenebileceğini ifade ederek, Türkiye-Sudan ilişkilerini önemsediklerini ve bu konuda iki kardeş ülke ilişkilerinin gelişmesi için her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Heyet ayrıca Dışişleri Bakanı Dr. Meryem Sadık el-Mehdi'yi, Erbakan Vakfı'nın organizasyonunda 15 Haziran 2021 tarihinde Çırağan Sarayı'nda yapılacak olan D-8 Teşkilatı'nın 24. Kuruluş yıldönümü toplantısına Erbakan Vakfı Başkanı Dr. Fatih Erbakan adına davet etti.

Turabi ailesi evinde ağırladı

Yeniden Refah Partisi heyeti, Sudan'ın Erbakan'ı olarak adlandırılan ve Erbakan Hoca'nın yakın dostu rahmetli Dr. Hasan el Turabi'nin evinde aile iftarına katılarak Sudan siyasetinde etkin konumda olan Turabi ailesi ile birçok konuda görüş alışverişinde bulundular.

Darfur bölgesi Ulusal Kurtuluş ve Adalet Partisi Genel Başkanı ve Darfur Bölgesel İdaresi Genel Başkanı Dr. Eltigani Seisi M. Ateem, Yeniden Refah Partisi heyetini kendi konutunda misafir etti. Ağırlıklı olarak Darfur'daki son durumun ele alındığı görüşme sırasında Sudan siyasetinde etkin role sahip Eissa Mustafa gibi eski parlamenterler de hazır bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı