Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da parti binasının açılışına katıldı - Haberler
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da parti binasının açılışına katıldı

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da parti binasının açılışına katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Karapınar İlçe Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Karapınar İlçe Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.

Erbakan, parti çalışmalarında bulunduğu Konya'nın Karapınar ilçesinde daha sonra gazetecilerle bir araya geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarıyla ilgili bir soru üzerine Erbakan, "Bizler başta olmak üzere çevremizdeki arkadaşlarla süreci takip ediyoruz. Aşıyı yapan, acil kullanma onayı veren, destekleyen çevrelerin kimliğini, zihniyetini ve yapısını bildiğimiz için şüpheyle yaklaşıyoruz. Allah bu hastalıktan insanlarımızı kurtarsın, art niyetli olanlara fırsat vermesin." ifadelerini kullandı.

Ülkede ekonominin kötü gittiğini ileri süren Erbakan, şöyle konuştu:

"Biz, önce millet, mazlumlar, ezilenler anlayışıyla hareket ederiz. Milletin ve mazlumların dertleriyle dertleniriz. Bu bize merhum Erbakan hocamızdan mirastır. Dolar kuru bizi nasıl etkiliyor biliyor musunuz? Gübre ithal, tarım ilacı ithal, yakıt ithal. Döviz artınca bunların fiyatı artacak demek. Borçsuz, zamsız, vergisiz, millete yüklenmeden, milletin suyunu çıkarmadan ilave kaynak bulmalısınız."

Erbakan, daha sonra partisinin ilçe binasının açılışını yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da parti binasının açılışına katıldı

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da parti binasının açılışına katıldı - Haberler
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