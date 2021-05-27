Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, basın toplantısında gündemi değerlendirdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İsrail devleti Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da terör estirirken, Avusturya'da devlet binalarına İsrail bayrağı asılarak, açık bir şekilde Avusturya devleti tarafından İsrail'e destek verildiğini gözlerimizle gördük." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İsrail devleti Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da terör estirirken, Avusturya'da devlet binalarına İsrail bayrağı asılarak, açık bir şekilde Avusturya devleti tarafından İsrail'e destek verildiğini gözlerimizle gördük." dedi.

Erbakan, partisinin Zeytinburnu'ndaki İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, 27 Mayıs darbesinde haksız şekilde idam edilen Adnan Menderes ile vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi.

Askeri darbelerden ve demokrasiye yapılan müdahalelerden en çok mağdur olan hareketin Milli Görüş olduğunu belirten Erbakan, "Aynen 27 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Şubat'ta da dış güçlerin etkisiyle Türkiye'de maalesef bir tiyatro sahneye koyuldu." diye konuştu.

Türkiye'deki milyonlarca insanın asıl gündeminin ekonomik sıkıntılar olduğunu anlatan Fatih Erbakan, işsizlik oranlarının vergi ve zam ekonomisinin uygulanmasından kaynaklandığını savundu.

Erbakan, Milli Görüş'ün en önemli hedeflerinden birinin yaşanabilir Türkiye olduğunu kaydederek, "Yaşanabilir Türkiye için paylaşımda adaletin sağlanması, yönetimde adaletin sağlanması, kaynakların, gelir ve servetin adil bir şekilde paylaşılmasını lazım. Bizim iktidarımızın önceliği imtiyazlılar ve dış güçler değil, millet olacak." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in Filistin'de Müslümanlara yönelik saldırılarına değinen Erbakan, şöyle devam etti:

"İsrail devleti Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da terör estirirken, Avusturya'da devlet binalarına İsrail bayrağı asılarak, açık bir şekilde Avusturya devleti tarafından İsrail'e destek verildiğini gözlerimizle gördük. Başbakanlık binasının üstünde Avusturya bayrağı ile İsrail bayrağı, dışişleri bakanlığının üstünde Avusturya ve İsrail bayrağı yan yana göndere çekilmişti. Yıllar önce Erbakan Hocamız, 'Avrupa Birliği diye bir şey yoktur, Siyonizm vardır. Bunlar Siyonizm'in kuklasıdır.' dediği zaman bir kısmı gülmüştü."

Erbakan, Necmettin Erbakan'ın "Birleşmiş Milletler, IMF, Dünya Bankası, Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan yönetimi hepsi tek merkeze bağlıdır, bu merkez de Siyonizm'dir." şeklindeki sözünü hatırlattı.

Avusturya'daki bayrak olayının babasının sözünün doğruluğunu açıkça ispat ettiğini dile getiren Erbakan, "Merhum Erbakan Hocamız 'Siyonizm bir timsah ise, bu timsahın üst çenesi ABD, alt çenesi AB, gövdesi Müslüman ülkelerdeki iş birlikçiler, kuyruğu ise İsrail'dir.' tanımlaması yapmıştı. Avusturya'da yaşanan bu olay, tanımlamanın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor." dedi.

Fatih Erbakan, bir gazetecinin erken seçim tartışmalarına ilişkin sorusuna, "Bir an evvel erken seçimin olması, artık Milli Görüş zihniyetiyle ülkenin yönetilmesi lazım." cevabını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan