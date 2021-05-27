Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, basın toplantısında gündemi değerlendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, basın toplantısında gündemi değerlendirdi

Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan - Haberler | Güncel

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İsrail devleti Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da terör estirirken, Avusturya'da devlet binalarına İsrail bayrağı asılarak, açık bir şekilde Avusturya devleti tarafından İsrail'e destek verildiğini gözlerimizle gördük." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İsrail devleti Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da terör estirirken, Avusturya'da devlet binalarına İsrail bayrağı asılarak, açık bir şekilde Avusturya devleti tarafından İsrail'e destek verildiğini gözlerimizle gördük." dedi.

Erbakan, partisinin Zeytinburnu'ndaki İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, 27 Mayıs darbesinde haksız şekilde idam edilen Adnan Menderes ile vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi.

Askeri darbelerden ve demokrasiye yapılan müdahalelerden en çok mağdur olan hareketin Milli Görüş olduğunu belirten Erbakan, "Aynen 27 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Şubat'ta da dış güçlerin etkisiyle Türkiye'de maalesef bir tiyatro sahneye koyuldu." diye konuştu.

Türkiye'deki milyonlarca insanın asıl gündeminin ekonomik sıkıntılar olduğunu anlatan Fatih Erbakan, işsizlik oranlarının vergi ve zam ekonomisinin uygulanmasından kaynaklandığını savundu.

Erbakan, Milli Görüş'ün en önemli hedeflerinden birinin yaşanabilir Türkiye olduğunu kaydederek, "Yaşanabilir Türkiye için paylaşımda adaletin sağlanması, yönetimde adaletin sağlanması, kaynakların, gelir ve servetin adil bir şekilde paylaşılmasını lazım. Bizim iktidarımızın önceliği imtiyazlılar ve dış güçler değil, millet olacak." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in Filistin'de Müslümanlara yönelik saldırılarına değinen Erbakan, şöyle devam etti:

"İsrail devleti Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da terör estirirken, Avusturya'da devlet binalarına İsrail bayrağı asılarak, açık bir şekilde Avusturya devleti tarafından İsrail'e destek verildiğini gözlerimizle gördük. Başbakanlık binasının üstünde Avusturya bayrağı ile İsrail bayrağı, dışişleri bakanlığının üstünde Avusturya ve İsrail bayrağı yan yana göndere çekilmişti. Yıllar önce Erbakan Hocamız, 'Avrupa Birliği diye bir şey yoktur, Siyonizm vardır. Bunlar Siyonizm'in kuklasıdır.' dediği zaman bir kısmı gülmüştü."

Erbakan, Necmettin Erbakan'ın "Birleşmiş Milletler, IMF, Dünya Bankası, Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan yönetimi hepsi tek merkeze bağlıdır, bu merkez de Siyonizm'dir." şeklindeki sözünü hatırlattı.

Avusturya'daki bayrak olayının babasının sözünün doğruluğunu açıkça ispat ettiğini dile getiren Erbakan, "Merhum Erbakan Hocamız 'Siyonizm bir timsah ise, bu timsahın üst çenesi ABD, alt çenesi AB, gövdesi Müslüman ülkelerdeki iş birlikçiler, kuyruğu ise İsrail'dir.' tanımlaması yapmıştı. Avusturya'da yaşanan bu olay, tanımlamanın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor." dedi.

Fatih Erbakan, bir gazetecinin erken seçim tartışmalarına ilişkin sorusuna, "Bir an evvel erken seçimin olması, artık Milli Görüş zihniyetiyle ülkenin yönetilmesi lazım." cevabını verdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, basın toplantısında gündemi değerlendirdi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, basın toplantısında gündemi değerlendirdi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, basın toplantısında gündemi değerlendirdi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, basın toplantısında gündemi değerlendirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM İnsan Hakları Konseyinin Filistin özel oturumunda konuştu Açıklaması
Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM İnsan Hakları Konseyinin Filistin özel oturumunda konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(İsrail'in eylemleri) Bu provokasyonlar sistematik bir etnik, dini ve kültürel temizlik kampanyasının parçasıdır'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsrail'in eylemleri) Bu provokasyonlar sistematik bir etnik, dini ve kültürel temizlik kampanyasının parçasıdır"
BM İnsan Hakları Konseyi'nin Filistin özel oturumu başladı
BM İnsan Hakları Konseyi'nin Filistin özel oturumu başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Sedat Peker Antony Blinken Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Gervinho Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, basın toplantısında gündemi değerlendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 16:36:03. #1.14#

title