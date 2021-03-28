Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin ilçe kongresinde konuştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ekonomik sıkıntıdan kurtulmanın yolunun üretmek ve ihracat yapmak olduğunu belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ekonomik sıkıntıdan kurtulmanın yolunun üretmek ve ihracat yapmak olduğunu belirtti.

Erbakan, partisinin, bir otelde gerçekleştirilen Karakoçan 1. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Kongrede konuşan Erbakan, seçmenin önemli bir kısmının şimdiye kadar, milli görüşün devamı olarak gördüğü için mevcut iktidara oy verdiğini söyledi.

Türkiye'de işsizliğin arttığını dile getiren Erbakan, şöyle konuştu:

"Türkiye'de matematiksel olarak gelir seviyesi bakımından halkın yüzde 85'i yoksul, yüzde 40'ı aç. Bu ülkede AK Parti iktidarı döneminde sosyal yardım alan vatandaşın oranı yüzde 8'den yüzde 35'e fırlarken, diğer taraftan dolar milyarderlerinin sayısı yüzde 11'den yüzde 50'ye fırlıyor. Ekonomik sıkıntıdan kurtulmanın yolu, mutlaka üretmek ve ihraç etmektir. Üretmeden, ihraç etmeden, katma değerli ihracat yapmadan dövizi düşürmek mümkün olmaz, dış ticaret açığını kapatmak mümkün olmaz, milletin refah seviyesini arttırmanız mümkün olmaz, işsizliği önlemek mümkün olmaz."

Necmettin Erbakan'ın 45 yıl önce Türkiye'nin dört bir yanında 200'den fazla sanayi tesisin temelini attığını anlatan Fatih Erbakan, "Bunların 70'ten fazlasını hizmete soktu. Çünkü neden? İstihdam olmadan, üretim olmadan ihracat olmadan, faizi arttırarak, sıcak parayı da borçla, krediyle günü kurtararak Türkiye'nin kalkınması, milletin refaha ermesi mümkün değil." dedi.

Konuşmanın ardından tek listeyle gidilen seçimde, Mehmet Karaboğa, Karakoçan İlçe Başkanlığına seçildi.

Kongreye, genel başkan yardımcıları, il başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk