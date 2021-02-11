Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan gündemi değerlendirdi Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bizim önem verdiğimiz husus meclis dışındaki partilerin de, toplumun her kesiminin de oturup karşılıklı olarak konuşup, müzakere edip bir milli mutabakat halinde anayasa metnine karar vermesi." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bizim önem verdiğimiz husus meclis dışındaki partilerin de, toplumun her kesiminin de oturup karşılıklı olarak konuşup, müzakere edip bir milli mutabakat halinde anayasa metnine karar vermesi." dedi.

Erbakan, partisinin Zeytinburnu'ndaki İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği gündemi değerlendirme toplantısındaki konuşmasına, dün Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları sırasında şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Türkiye'deki milyonlarca insanın asıl gündeminin ekonomik sıkıntılar olduğunu dile getiren Erbakan, geçim derdi, yüksek enflasyon, yoksulluk konularını işlediklerini anlattı.

"Yeni anayasanın müzakere edilmesi gerekir"

Sivil anayasa ile ilgili soruyu yanıtlayan Erbakan, muhalefetin önemli bir kısmının tepkiyle ve dirençle karşılık verdiğini, oysa iktidarda bulunan AK Parti ve iktidar ortağı MHP'nin böyle bir girişimde bulunmasının makul karşılanabileceğini söyledi.

Daha birkaç ay evveline kadar Millet İttifakı içindeki partilerin kendi aralarında bir anayasa çalışması yaptığını kaydeden Erbakan, "Evet AK Parti ve MHP de yapabilir. Bizim önem verdiğimiz husus meclis dışındaki partilerin de toplumun her kesiminin de oturup karşılıklı olarak konuşup müzakere edip, bir milli mutabakat halinde anayasa metnine karar vermesi." diye konuştu.

Daha en başından "Bunların yapacağı anayasadan hayır gelmez, biz buna karşıyız" diye bir şey söylemediklerine dikkati çeken Erbakan, şöyle devam etti:

"Oturulması, müzakere edilmesi gerekir. Çünkü zaten 30 seneden beri söylenen darbe ürünü mevcut anayasa 20 kere değişiklik yapılmış, yamalı bohçaya dönmüş bir halde. Düzeltilmesi, tamir edilmesi mümkün değil. Dolayısıyla da yerli, milli, sivil, açık, sarih, inanç, ibadet, fikir özgürlüğünü, her kesimin, insan haklarını garanti altına alacak bir anayasanın yapılması faydalı olacaktır. Ancak tabii ki ben yaptım oldu anlayışıyla değil, toplumun bütün kesimlerinin mutabakatıyla bir anayasa çalışması yapılmalıdır. Bunu zaten yıllardan beri her kesimden siyasi parti de, biz de ifade ediyoruz. İnşallah milletimiz için hayırlı sonuçlar getirecek adımlar atılmış olur."

"Hangi ittifaka yakınsınız. Ne durumda Refah Partisi?" sorusuna ise Erbakan, Yeniden Refah partisi olarak Türk siyasi tarihinin en büyük genel kurulunu geçen yıl Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirdiklerini, kuruluşundan 11 ay geçtikten sonra bir partinin siyasi hayatına resmi olarak yeni başlamış bir partinin 40 binin üzerinde insanla bu büyük kongreyi yapabilmesinin çok muazzam olduğunu belirtti.

"Önceliğimiz kendi gücümüzle seçimlere girmek"

Erbakan, "Bunun yanında şu anda bizim üyelerimiz, elimizdeki üye formlarıyla 250 bin seviyesini aşmıştır. Bu Türkiye'de 20-30 senelik pek çok partinin üyesinden daha fazladır. Mecliste grubu bulunan partilerin üye sayısı kadar bir üyedir. ve bugün 81 il, 900'ün üzerinde ilçede teşkilatlanmasını tamamlamış ve Türkiye'deki 200 binin üzerindeki sandığın dörtte birinde, yaklaşık 50 bininde sandık baş müşahitlerini belirlemiş, dinamik, güçlü, çalışkan bir teşkilatıyla seçimlere en güçlü şekilde hazırlanmaktadır. Bizim birinci önceliğimiz kendi gücümüzle, kendi başımıza bu seçimlere girmek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de siyasetin şartlarının değiştiğine değinen Fatih Erbakan, "Milli görüş 50 senelik tarihinde koalisyonlar yapmış, seçim ittifakları yapmış ancak bunların hepsinde milli görüş belirleyici, çatı, ana omurga olmuştur. Dolayısıyla burada da böyle bir ittifak olması mümkün elbette." dedi.

Erbakan, "Bugüne kadar ki siyasi tabloya baktığımızda iktidar kanadının çok güçlü bir argüman olarak ortaya koyduğu, 'Efendim bizim dışımızda kim var, işte şu var...' İyi de bunların başında lokomotif olarak CHP var, HDP var. Dolayısıyla bu CHP zihniyetinden millete 50-60 sene hiç hayır gelmedi. Muhafazakar, dindar, inançlı kesime bir sürü sıkıntı yaşattı." şeklinde konuştu.

"Toplumun sağ partilerinin bir araya gelmesi sinerji oluşturabilecektir"

HDP'nin terörle özdeşleştiğini dile getiren Erbakan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu CHP'yle, bu HDP'yle bir olduğunuz zaman isterseniz 30 taneniz bir araya gelin, istediğiniz şeyi söyleyin, merhum Erbakan hocamızın tabiriyle; 'Hepsinin üzerine bir macun çekildi.' Bunun için de toplumun sağ partiler olarak gördüğü, nitelediği partilerin bir araya gelmesi, bir sinerji oluşturabilecektir diye ifade ettik. Örneğin 1991 seçimlerinde MÇP, İDP ve Refah Partisi'nin yaptığı ittifak sinerji oluşturdu. Bu üç partinin oyları yüzde 13 seviyesindeyken toplam oy yüzde 17 seviyesine çıktı. Bu şekilde benzemezlerin ittifakı tam tersine bir negatif enerji ve algı oluştururken, birbirine yakın partilerin ittifakından bir sinerji oluşması mümkün. Bugüne kadar çeşitli partilerle genel başkan yardımcıları düzeyinde temaslarımız, görüşmelerimiz oldu. En son Demokrat Parti Başkanı Sayın Gültekin Uysal'ın ziyaretinde de sağ olsunlar bir takım konular da görüşüldü. Daha ziyade bir nezaket ziyareti kapsamındaydı. Ancak bundan sonra da tabii biz genel başkanlar düzeyinde de, genel başkan yardımcılar düzeyinde de bu sağ partilerle görüşmelerimize, müzakerelerimize devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan