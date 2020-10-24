Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hatay'da konuştu Açıklaması
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hatay'da konuştu Açıklaması

24.10.2020 19:29 | Son Güncelleme: 24.10.2020 19:32
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hatay'da konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Suriye'deki muhalifler iyi niyetli. Suriye'nin bölünüp parçalanmasına karşı olan muhalifler ve aynı zamanda İran, Türkiye ve Suriye yönetimi, bir an evvel kadın ve çocuk kanının akmasını durdurmak için masaya oturmalı." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Suriye'deki muhalifler iyi niyetli. Suriye'nin bölünüp parçalanmasına karşı olan muhalifler ve aynı zamanda İran, Türkiye ve Suriye yönetimi, bir an evvel kadın ve çocuk kanının akmasını durdurmak için masaya oturmalı." dedi.

Erbakan, kentteki düğün salonunda düzenlenen "Anadolu Buluşmaları" programında Suriye'deki iç savaşı değerlendirdi.

Suriye'de akan kanın bir an önce durdurulması gerektiğini belirten Erbakan, "Bugün Suriye'de halen kadın ve çocuk kanı akmaya devam ediyor. Bu nedenle bu kanın akmasını en acil şekilde durdurmamız, bu savaşın bir an evvel durması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak elimizden gelen bütün gayreti göstermemiz lazım." diye konuştu.

Erbakan, Suriye'yi de Irak gibi bölüp parçalamak isteyen devletler olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ın kuzeyinde, İsrail kuklası 'teröristan devleti' kurmak isteyen Amerika'yı, Amerikan ajandasını buradan kovup atmamız mutlaka şarttır. Amerikan ajandasından ne milletimize ne İslam alemine ne Suriyelilere, hiç kimseye hayır gelmez. Bununla birlikte yine burada diğer bir emperyalist güç olan Rusya'yı bu denklemin dışına itmemiz gerekiyor.

Suriye'deki muhalifler iyi niyetli. Suriye'nin bölünüp parçalanmasına karşı olan muhalifler ve aynı zamanda İran, Türkiye ve Suriye yönetimi, bir an evvel kadın ve çocuk kanının akmasını durdurmak için masaya oturmalı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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