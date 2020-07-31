Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Çifte bayram yaşıyoruz"
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Çifte bayram yaşıyoruz"

Kurban Bayramı dolayısıyla Balıkesir'in Edremit ilçesinin Altınoluk Mahallesi'ndeki evine gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bayram namazını babası merhum Necmettin Erbakan'ın cuma namazlarını kıldığı Ayvalıburun Camisi'nde kıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan:
31.07.2020 08:19 | Son Güncelleme: 31.07.2020 08:55

Kurban Bayramı dolayısıyla Balıkesir'in Edremit ilçesinin Altınoluk Mahallesi'ndeki evine gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bayram namazını babası merhum Necmettin Erbakan'ın cuma namazlarını kıldığı Ayvalıburun Camisi'nde kıldı.

Erbakan, bayram namazı öncesinde yaptığı açıklamada, Türk milletinin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Erbakan, bu Kurban Bayramı'nda Ayasofya-i Kebir Camii'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla çifte bayram yaşandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nın hayırlar getirmesini, hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Bütün milletimizin, İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Cenabı Allah bu Kurban Bayramı'nda yaptığımız ibadetlerimizi, dualarımızı, kurbanlarımızı kabul buyursun ve bu Kurban Bayramı'nı hem milletimizin hem tüm İslam aleminin hem de tüm insanlığın maddi ve manevi sıkıntılarından kurtuluşuna inşallah vesile eylesin. Bu Kurban Bayramı'nda Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasından dolayı çifte bayram yaşıyoruz. Cenabı Allah inşallah gelecek bayramlarda Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın da özgürlüğüne kavuştuğu günleri bizlere göstersin ve bu bayramda olduğu gibi gelecek bayramlarda da inşallah çifte bayramlar yaşamayı nasip eylesin."

Kaynak: AA

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