Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Mardin'de
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Mardin'de

Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA - Haberler | Politika
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Mardin'de

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Mardin'de katıldığı partisinin il kongresinde, "Cenabı Allah bizleri bu istikametten bu hak davadan ayırmasın" dedi.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Mardin'de katıldığı partisinin il kongresinde, "Cenabı Allah bizleri bu istikametten bu hak davadan ayırmasın" dedi. 

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Mardin'de partisinin il kongresine katıldı. Artuklu Üniversitesi Vali Kılıçlar Salonu'nda yapılan kongrede konuşan Erbakan, "Biz Mardinlileri seviyoruz. Erbakan hocamız Mardinlileri seviyordu. Mardinliler de Erbakan hocamızı seviyordu. Bu kadar kısa sürede, bu kadar uzun mesafe kat etmemiz Mardin'de şu muazzam coşkulu toplulukla il kongremizi yapmamız davamızın bereketidir, Cenabı Allah'ın yardımıdır ve milli görüşün bereketidir. Cenabı Allah bizleri bu istikametten bu hak davadan ayırmasın. Milletimize, Mardin'e, ülkemize, İslam alemine, bütün insanlığa faydalı olmayı, hayırlı hizmetler yapmayı, mazlumların, ezilenlerin derdine derman olmayı nasip eylesin inşallah" dedi.


Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Mardin'de
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Mardin'de
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Mardin'de
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Mardin'de

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 19:07:25. #1.15#
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