Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, KKTC'de temaslarda bulundu Açıklaması

06.02.2020 22:10 | Son Güncelleme: 06.02.2020 22:10

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret ederek, "Kıbrıs milli davamızdır." dedi.

Erbakan ve beraberindekiler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.

Daha sonra KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından kabul edilen Erbakan, burada yaptığı konuşmada, "Kıbrıs bizim olmazsa olmazımızdır." dedi.

Erbakan, partisinin olağan kongresi sonrası ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye gerçekleştirdiklerini ifade etti.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar tarafından da kabul edilen Erbakan, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ın stratejik bakımından önemine vurgu yaparak, "Kıbrıs milli davamızdır. Kıbrıs adasının stratejik önemi çok büyük." ifadesini kullandı.

Tatar ise merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türkiye'de hükümet ortağı olduğunu ve Kıbrıs Türkünün özgürlüğünü kazandığı, barış ve huzur içinde yaşamaya başladığı bu önemli günün mimarlarından olduğunu hatırlattı.

Kaynak: AA