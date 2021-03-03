Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Mutlaka milli kaynaklarla kaynak üretip, üretime, istihdama, katma değerli ihracata yönelik adımların atılması gereklidir." dedi.

Erbakan, parti genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 28 Şubat darbesinin, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın ekonomi ve dış politika alanında attığı, dış güçlerin planlarını bozan adımlar dolayısıyla yine dış güçler tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Ekonomi ve geçim sıkıntısının Türkiye'de vatandaşın en önemli gündemi olduğunu, ülkede borç ve faiz ekonomisinin devam ettiğini savunan Erbakan, milli görüş olarak, ekonomi konusuna son derece önem verdiklerini dile getirdi.

Hükümetin uzun zamandan beri ekonomik reform söylemlerini ortaya koyduğunu aktaran Erbakan, Hazine ve Maliye Bakanlığının reform paketinin hazır olduğunu ve mart ayının ortasından itibaren yürürlüğe konulacağını ifade ettiğini söyledi.

İktidara yakın medya ile ekonomi ve finans gazetelerinde bu paketin birtakım ip uçlarının ortaya konulduğunu anlatan Erbakan, "Bu haberlere göre, reform paketi olarak açıklanacak pakette ek vergiler getirilmesi planlanıyor. Eğer bu paket bu şekilde olursa bir de bunun adına 'reform' derlerse artık başka diyecek bir söz bulmamız mümkün olmuyor." diye konuştu.

Erbakan, hükümet halka sabır ve fedakarlık çağrısı yaparken bir taraftan ek vergiler, elektrik ve doğalgaza zam yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Borç, faiz, zam, vergi ekonomisiyle bir yere varılması mümkün değil. Halkı ezmekten, fakirleştirmekten, gelecek nesillerimizi dahi ipotek altına almaktan başka bir sonuca ulaşmanız mümkün değildir. Mutlaka milli kaynaklarla kaynak üretip, üretime, istihdama, katma değerli ihracata yönelik adımların atılması gereklidir. İsrafın, suistimalin, savurganlığın önlenmesi, denk bütçenin yapılması, yeniden havuz sisteminin gerçekleştirilmesi ve milli kaynaklar paketi kitaplarında ifade ettiğimiz adımların atılması sonucunda bu tablodan kurtulabilmek mümkündür. Bu borçlar ödenemeyecek borçlar değildir. Biz, tarih boyunca en zor zamanlarda ayağa kalkan, küllerinden doğan, şahlanan bir milletiz. Bu tablo düzeltilebilir, bu borçlar ödenebilir, bu aziz millet tarihteki şerefli yerini alabilir. Türkiye yeniden büyük Türkiye haline getirilebilir, layık olduğu yere taşınabilir ancak bütün bunların olması için bir maya lazımdır. O maya da milli görüş mayasıdır."

Erbakan, konuşmasının ardından, Gelecek Partisi Hatay İl Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılarak Yeniden Refah Partisine katılan Murat Arıcıoğlu'na rozet taktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe