Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Önce dar gelirlinin, asgari ücretilinin, emeklinin, memurun, işçinin, köylünün alım gücü ve refah seviyesini artırmanız lazım." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Önce dar gelirlinin, asgari ücretilinin, emeklinin, memurun, işçinin, köylünün alım gücü ve refah seviyesini artırmanız lazım." dedi.

Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İzmir'deki depremden dolayı vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileklerinde bulunan Erbakan, depremden ziyade, tedbirsizlik ve ihmalin insanların canına mal olduğunu söyledi.

Türkiye vatandaşlarının önemli bir kısmının deprem bölgelerinde ikamet ettiğine dikkati çeken Erbakan, "TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 15 milyon üzerinde yapı stoku bulunuyor. Bu stokun yaklaşık yüzde 60'ı ruhsatsız ve kaçak yapılardan oluşuyor. Ülkemizin büyük bir bölümü deprem kuşağında yer alıyor. Bu rakamlar, bu tablo, maalesef içinde bulunduğumuz acı durumu ortaya koyuyor." diye konuştu.

Riskli yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi için her türlü tedbirin alınması gerektiğinin altını çizen Erbakan, milyarlarca dolarlık deprem vergilerinin yerinde ve verimli bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'deki genç işsizlerin sayısının çok fazla olduğunu bildiren Erbakan, zam ve vergilerdeki artışın vatandaşları sıkıntıya düşürdüğünü aktardı.

Köprü, yol, havaalanı, spor salonları ve tüp geçitlerin dar gelirli vatandaşların derdine derman olmadığına işaret eden Erbakan, "Önce dar gelirlinin, asgari ücretlinin, emeklinin, memurun, işçinin, köylünün alım gücü ve refah seviyesini artırmanız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Macron'u kınıyoruz, lanetliyoruz"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslamofobik nefret ürünü olan karikatürlerin hamiliğine soyunduğuna dikkati çeken Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Batı'nın zihniyeti maalesef ırkçıdır, İslam ve Müslüman düşmanıdır. Kendisi dışındakileri aşağı görür. Bu yaşanan olaylarda bunu ispat etmiştir. Macron, bu gibi adımlarla seçim kampanyasının baş finansörü olan ve kendisini cumhurbaşkanlığı koltuğuna taşıyan Siyonist Rothschild ailesine sadık bir hizmetkar olduğunu da ortaya koydu. Macron'u kınıyoruz, lanetliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir