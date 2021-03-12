Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan: "Mısır ile karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan: "Mısır ile karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir"

12.03.2021 14:22 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:59
Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Mısır ile karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi son derece büyük önem arz etmektedir.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Mısır ile karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi son derece büyük önem arz etmektedir." dedi.

Erbakan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Dış politikada günübirlik politik yaklaşımların doğru olmadığının altını çizen Erbakan, Mısır ile tarihi birliktelikte Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yalnızlaştırmaya yönelik Yunanistan'ın planları ve adımlarını da göz önüne almak gerektiğini ifade etti.

"Mısır ile karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi son derece büyük önem arz etmektedir." diyen Erbakan, Türkiye'nin uzun vadeli gerçeklerini ve buna bağlı olarak gelişmeleri iyice süzgeçten geçirerek çıkarların öncelenmesinin en akıllıca hareket olacağını vurguladı.

Erbakan, "Bazen iç politik kaygılarla dış politikada ani ve fevri adımlar atılmasının dış politikada orta ve uzun vadede büyük zararlar doğurabileceğini hesap etmek gerekir." görüşünü savundu.

Kamuoyuna açıklanan "İnsan Hakları Eylem Planı"na da değinen Erbakan, söz konusu planda dile getirilen adımların çoğunun yürürlükteki Anayasa'da yer aldığını ileri sürdü ve eleştirilerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hande Erçel Demet Akbağ Şevket Çoruh Rasim Öztekin
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan: "Mısır ile karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 15:05:29. #1.14#
title