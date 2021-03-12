Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan: "Mısır ile karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Mısır ile karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi son derece büyük önem arz etmektedir." dedi.

Erbakan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Dış politikada günübirlik politik yaklaşımların doğru olmadığının altını çizen Erbakan, Mısır ile tarihi birliktelikte Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yalnızlaştırmaya yönelik Yunanistan'ın planları ve adımlarını da göz önüne almak gerektiğini ifade etti.

"Mısır ile karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi son derece büyük önem arz etmektedir." diyen Erbakan, Türkiye'nin uzun vadeli gerçeklerini ve buna bağlı olarak gelişmeleri iyice süzgeçten geçirerek çıkarların öncelenmesinin en akıllıca hareket olacağını vurguladı.

Erbakan, "Bazen iç politik kaygılarla dış politikada ani ve fevri adımlar atılmasının dış politikada orta ve uzun vadede büyük zararlar doğurabileceğini hesap etmek gerekir." görüşünü savundu.

Kamuoyuna açıklanan "İnsan Hakları Eylem Planı"na da değinen Erbakan, söz konusu planda dile getirilen adımların çoğunun yürürlükteki Anayasa'da yer aldığını ileri sürdü ve eleştirilerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ