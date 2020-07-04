Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan İsrail'e "ilhak planı" tepkisi Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan İsrail'e "ilhak planı" tepkisi Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İsrail'in değil ilhak planı, halihazırda işgal altında tuttuğu Filistin topraklarından bir an önce çekilip gitmesi gerektiğini en güçlü şekilde haykırıyoruz.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan İsrail'e
04.07.2020 18:27 | Son Güncelleme: 04.07.2020 18:27

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İsrail'in değil ilhak planı, halihazırda işgal altında tuttuğu Filistin topraklarından bir an önce çekilip gitmesi gerektiğini en güçlü şekilde haykırıyoruz." ifadesini kullandı.

Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria ve Ürdün Vadisi'ne yönelik ilhak planına tepki gösterdi.

Başta Türkiye olmak üzere bölgedeki tüm Müslüman ülkelerin İsrail'e karşı fiili adımlar atması gerektiğini savunan Erbakan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladıkları sözde 'yüzyılın planı' doğrultusunda Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin İsrail toprağı olarak kabul edileceğini ilan ettiklerini hatırlattı.

İsrail yönetiminin bu plan doğrultusunda Batı Şeria'nın yüzde 30'luk bölümünün gasbı için harekete geçtiğine dikkati çeken Erbakan, şöyle devam etti:

"Netanyahu Batı Şeria ve Ürdün Vadisi'nin ilhakı konusunda Trump yönetiminin yeşil ışık yaktığını ve Amerikan yönetiminin bu konudaki politikasında hiçbir değişiklik olmadığını açıkça ifade ediyor ve Amerika'yı de arkasına alarak bu haksız ve hukuksuz adımı atmaya kalkışıyor."

İsrail'in, 65 bin Filistinlinin yaşadığı Ürdün Vadisi'ne 1967'deki savaş sonrasında hukuksuz olarak kurduğu 18 yerleşim birimine 11 bin 700 Yahudiyi yerleştirdiğini anımsatan Erbakan, "Yani şu anda İsrail tarafından her türlü hakkı ve hukuku hiçe sayarak ilhak edilmek istenen topraklardaki nüfusun büyük çoğunluğu Filistinlilerden oluşmaktadır. Bundan tam 50 sene önce ortaya konan Allon Planı bugün İsrail yönetimi tarafından adım adım uygulamaya konulmaya çalışılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'deki emekli generaller ve dünyadaki Yahudilerin de plana karşı olduğunu aktaran Erbakan, şunları kaydetti:

"Amerika'da önde gelen 149 Amerikalı Yahudi lideri, 11 Amerikan Kongre üyesi söz konusu planın negatif sonuçları olacağını belirterek Netanyahu'nun bu adımdan vazgeçmesi çağrısında bulunmuşlardır. Dünyanın çeşitli yerlerindeki Yahudi cemaatleri bu plana tepki gösterirken başta Türkiye olmak üzere Müslüman ülkelerin yöneticilerinden de en güçlü şekilde tepkilerini ortaya koymalarını bekliyoruz. İsrail'in, değil ilhak planı, halihazırda işgal altında tuttuğu Filistin topraklarından bir an önce çekilip gitmesi gerektiğini en güçlü şekilde haykırıyoruz."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor Haber
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu Haber
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor Haber
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi Haber
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor Haber
Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor Haber
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
Fabrika patlamasında annesinin acı haberini vatani görevi sırasında öğrendi
Fabrika patlamasında annesinin acı haberini vatani görevi sırasında öğrendi
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Mahkeme, 'Polis kesemez' diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi
Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi
Fatih Terim, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan İrfan Can'ı transfer etmek istiyor
Fatih Terim, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan İrfan Can'ı transfer etmek istiyor
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar! 17 ilçe sular altında kalacak
İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar! 17 ilçe sular altında kalacak
Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak
Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir
ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu İstanbul'dan paylaşım yaptı
Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu İstanbul'dan paylaşım yaptı
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
Havaya ateş etmek isteyen şahıs, kendisini göğsünden vurarak ağır yaraladı
Havaya ateş etmek isteyen şahıs, kendisini göğsünden vurarak ağır yaraladı
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor
Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Bülent Turan Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Falcao Ali Koç İrfan Buz Ahmet Ağaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Temmuz Sakarya Patlama Türk Lirası
Şu an buradasınız: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan İsrail'e "ilhak planı" tepkisi Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 18:30:30. #1.14#
title