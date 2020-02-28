Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Suriye açıklaması

28.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:12

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bölgeyi emperyalist planları doğrultusunda bugünkü haline getiren, Suriye'deki terör unsurlarını eğiten, donatan, ağır silahlarla teçhiz eden, bizi orada operasyon yapmak zorunda bırakan perde arkasındaki asıl düşmanlara odaklanmak ve bu mihrakların oyunlarını bozacak tedbirler almak mecburiyetindeyiz" dedi.



Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Suriye'de yaşanan son olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı. "27 Şubat 2020 tarihinde Suriye'de gerçekleşen menfur saldırıda şehit olan askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Acımız büyüktür, bu sebeple Cenab-ı Allah'tan tüm milletimize sabr-ı cemil niyaz ediyoruz" diyen Erbakan, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Suriye'deki olayların bu noktaya gelmesinden büyük üzüntü duymaktayız. Halkları kardeş olan, ortak inanç, kültür ve tarihe sahip olup yüzlerce yıl aynı devletin vatandaşı olarak yaşayan iki komşu ülkenin, emperyalist güçlerin etkisiyle savaşın eşiğine gelmesi kabul edeceğimiz bir durum değildir. Böyle bir savaş ne Türkiye'ye, ne Suriye'ye ne de bölgeye hiçbir fayda getirmez, sadece 'ırkçı emperyalist' dış güçlerin faydasına olur. Bölgeyi emperyalist planları doğrultusunda bugünkü haline getiren, Suriye'deki terör unsurlarını eğiten, donatan, ağır silahlarla teçhiz eden, bizi orada operasyon yapmak zorunda bırakan perde arkasındaki asıl düşmanlara odaklanmak ve bu mihrakların oyunlarını bozacak tedbirler almak mecburiyetindeyiz."



"Başta D-8 Teşkilatı olmak üzere ilgili bütün uluslararası kurum ve kuruluşların harekete geçirilmesi gerekmektedir"



Söz konusu saldırıya gereken cevabın Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verildiğinin yetkililerce ifade edildiğini belirten Erbakan, "Gelinen noktada emperyalist güçlerin, odakların amaçlarına hizmet edecek adımlar atmak yerine, mutlaka aklıselimle hareket edilmeli, Suriye ile meselelerimizi barışçıl yollarla çözebilmek için her türlü adım atılmalıdır. Konunun çözümünde başta D-8 Teşkilatı olmak üzere ilgili bütün uluslararası kurum ve kuruluşların harekete geçirilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA