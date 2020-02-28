Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı Açıklaması

28.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:02

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırılarında şehit olan 33 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erbakan yazılı açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin saldırıya gereken cevabı verdiğinin yetkililerce ifade edildiğini belirtti.

Suriye'deki savaşın emperyalistlere yaradığını aktaran Erbakan, "Suriye'deki terör unsurlarını eğiten, donatan, ağır silahlarla teçhiz eden ve bizi orada operasyon yapmak zorunda bırakan perde arkasındaki asıl düşmanlara odaklanmak ve bu mihrakların oyunlarını bozacak tedbirler almak mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Suriye'de aklıselimle hareket edilmesi ve sorunun barışçıl yolla çözülmesi gerektiğini bildiren Erbakan, "Konunun çözümü için başta D-8 teşkilatı olmak üzere ilgili bütün uluslararası kurum ve kuruluşların harekete geçirilmesi gerekmektedir." açıklamasını yaptı.

Erbakan, şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Kaynak: AA