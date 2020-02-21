Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Konya'da esnaf ziyareti

21.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:36

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Parti çalışmaları için geldiği Konya'da cuma namazını Kapu Camisi'nde kılan Erbakan, cami çıkışında vatandaşlarla selamlaşarak, fotoğraf çektirdi.

Daha sonra tarihi Bedesten Çarşısı'ndaki esnafı ziyaret eden Fatih Erbakan, çay içtiği vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Erbakan, son olarak İslam alimi Hacıveyiszade Mustafa Efendi ile Tahir Büyükkörükçü'nün kabirlerini ziyaret ettikten sonra partisini il teşkilatı binasına geçti.

Kaynak: AA