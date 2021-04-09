Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Bu ülkenin şahlanması mümkündür"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu ülkenin şahlanması mümkündür.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu ülkenin şahlanması mümkündür. Allah bize yeteri kadar imkan, kaynak vermiştir. Mesele o nimetin adaletli bölüşülmesinde" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Anadolu Buluşmaları" kapsamında ziyaret ettiği Artvin'de büyük ilgi ve sevgi ile karşılandı. Partisinin Arhavi İlçe Başkanlığının açılışına katılan Erbakan, Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Kongre ve Kültür Merkezi'nde il başkanlığı tarafından düzenlenen "Yeniden Büyük Türkiye" programında konuştu. Milli görüş olarak dünyadaki kötü gidişata kayıtsız kalamayacaklarını belirten Erbakan, "Bizim 'Sadece kendimi kurtarayım, çoluk çocuğumun rızkını kazanayım, rahatıma bakayım, sadece namazımı kılayım, orucumu tutup hacca, umreye gideyim' deme imkanımız asla yoktur. Çünkü 7 milyar insanın kul hakkının çiğnenmesi bizden sorulacak. Erbakan hocamızın da Almanya'da muazzam imkanları bırakıp burada mücadele etmesinin arkasında yatan asıl sebep budur" ifadelerini kullandı.

Erbakan, Türkiye'de halkın refahını artıracak ekonomik kaynağın milli kaynaklarda var olduğunu belirterek, "Paylaşımda adalet prensibine sahip olmak lazım. Paylaşımda adalet prensibine sahip olup uygulamak için de milli görüş ruhu lazım. Esnafa, vatandaşa, çiftçiye yok yok. İmtiyazlılara gelince çok çok çok. Böyle giderlerse sandık konduğunda vatandaş da 'Size oy yok yok yok' diyecek. Bu ülkenin şahlanması mümkündür. Allah bize yeteri kadar imkan, kaynak vermiştir. Mesele o nimetin bölüşülmesinde" dedi.

Halkın selamet bulmasının sadece ekonomiye bağlı olmadığını, adaletin de tesis edilmesi gerektiğini vurgulayan Erbakan, "Bir ülkede adaletin tesis edilmesi lazım. Adalet olmadan huzur olmaz, barış olmaz, ekonomi de olmaz, yatırım da olmaz, gelişme de olmaz, kalkınma da olmaz. Türkiye'de sadece ekonomi noktasında değil, adalet noktasında da sorunlar görüyoruz. Biz adaleti de tahsis edeceğiz. Bu ülkede paylaşımda adaleti sağlayacak olan da biziz, yönetimde adaleti sağlayacak da biziz. Bu milletin derdine derman olacak olan da biziz" diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Sanatçı Davut Güloğlu da, Yeniden Refah Partisi'ne neden katıldığıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Şükürler olsun doğru yoldayım. Buradayız çünkü bizim davamızda yanlış yok. Birçok partiden çok sayıda teklif aldım. Ama buradayım çünkü burada hakka ve halka hizmet var. Genel başkanımıza da şükranlarımızı sunuyorum. Milli Görüş davasına sahip çıktığı ve bana da tekrar bu ruhu yaşattığı için."

Güloğlu, konuşmasının sonunda ilerleyen günlerde bazı sanatçı arkadaşları ile birlikte Genel Başkan Erbakan'ın da katılacağı bir program düzenleyeceklerini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı