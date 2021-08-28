Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "ABD'nin niyeti bozuk olduğundan, ellerini sürdükleri her nokta perişan oluyor"
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "ABD'nin niyeti bozuk olduğundan, ellerini sürdükleri her nokta perişan oluyor"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: 'ABD'nin niyeti bozuk olduğundan, ellerini sürdükleri her nokta perişan oluyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD'nin müdahil olduğu her konunun felaketle sonuçlandığını söyleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "ABD'nin bozuk zihniyetleri yüzünden, çarpık hak anlayışı yüzünden, niyetleri bozuk olduğundan dolayı ellerini sürdükleri her nokta perişan oluyor" dedi.

ABD'nin müdahil olduğu her konunun felaketle sonuçlandığını söyleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "ABD'nin bozuk zihniyetleri yüzünden, çarpık hak anlayışı yüzünden, niyetleri bozuk olduğundan dolayı ellerini sürdükleri her nokta perişan oluyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi'nin Ankara'da bir otelde düzenlediği "İktidara Yürüyüş Toplantısı"nın üçüncüsü Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımı ile gerçekleştirildi. İl ve ilçe başkanlarının da yer aldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Erbakan, partisinin 3 sene içerisinde çok yol aldığını belirterek, "Yeniden Refah Partisi, milli görüş istikametinde, Merhum Erbakan Hocamızdan devraldığı manevi mirasa yaraşır şekilde o şanlı sancağı ikinci 40 yılda şerefle taşımak üzere yola çıktı. Yaklaşık 3 senedir de yoluna devam ediyor. Bu yürüyüşümüzde, bu kısa süre içerisinde almış olduğumuz mesafe, gelmiş olduğumuz nokta, teşkilatlanma bakımında gelmiş olduğumuz seviye, üye sayısı bakımında gelmiş olduğumuz seviye; bizlere Merhum Erbakan Hocamızın, tüm milli görüşçüler tarafından çok iyi bilinen sözünü hatırlıyor. Diyordu ki; 'Biz tarih boyunca bütün büyük zaferlerimizi topumuz, tankımız, tüfeğimiz, paramız düşmandan daha fazla olduğu için kazanmadık. Biz millet olarak tarih boyunca bütün büyük zaferlerimizi imanla kazandık' diyordu" değerlendirmesinde bulundu.

"Sel bölgelerinde incelemelerde bulunduk"

Ülkede meydana gelen sel felaketleriyle ilgili incelemelerde bulunduklarını aktaran Genel Başkan Erbakan, "Hem Kastamonu Bozkurt ilçesinde hem de Sinop'un Türkeli ve Ayancık ilçesinde ve özellikle de tam 15 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Ayancık'a bağlı Babaçay Köyü'nde ziyaret gerçekleştirdik, incelemelerde tespitlerde bulunduk. Yetkililerden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldık. Koskoca bir mahallenin adeta haritadan birkaç dakika içerisinde silindiğini, beş, altı katlı binaların sel sularının üzerinde gemi gibi yüzerek gidip paramparça olduğunu gözlerimizle gördük. Yetkililerin bu gibi doğal afetler olmadan önce gerekli tedbirleri titizlikle alması son derece büyük önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

"ABD'nin müdahil ettikleri ve oldukları her olay daha da büyük bir kaos haline dönüşüyor

Afganistan'da yaşanan olaylarla ilgili de konuşan Erbakan, "Afganistan olayı adeta bir laboratuvar deneyi gibi. ABD'nin bozuk zihniyetleri yüzünden, çarpık hak anlayışı yüzünden, niyetleri bozuk olduğundan dolayı ellerini sürdükleri her nokta perişan oluyor. Müdahil ettikleri ve oldukları her olay daha da büyük bir kaos haline dönüşüyor, hal alıyor. Bununla ilgili sadece Afganistan değil, Amerika'nın asker gönderdiği, müdahil olduğu diğer alanlar; Irak, aynı zamanda kendisi doğrudan asker göndermese de aracılar eliyle kendi politikasını uygulattığı Mısır, Suriye, Yemen, Somali. Nereye girdiyse perişan etmiş. Tam 20 senelik bu uluslararası müdahalenin ardından durum gördüğünüz üzere çok daha felaket ve içinden çıkılmaz bir hale gelmiş. En son patlayan bombalar da bu durumun en açık bir göstergesi" dedi. - ANKARA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: 'ABD'nin niyeti bozuk olduğundan, ellerini sürdükleri her nokta perişan oluyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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