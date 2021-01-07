Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "ABD, şimdi ektiklerini biçiyor"
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "ABD, şimdi ektiklerini biçiyor"

07.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:16
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "ABD, şimdi ektiklerini biçiyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "ABD, şimdi ektiklerini biçiyor. Bu nedenle diyoruz ki yeni bir dünyanın kurulması elzemdir." dedi.

Erbakan, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, Anadolu'da işsizlik oranının yüksek olduğunu ve işsizliğe bağlı göçlerin yaşandığını söyledi. Dolar ve avroya bağlı olarak tarım ürünlerindeki fiyat artışının yüksek olduğunu belirten Erbakan, çiftçinin ve köylünün mevcut ekonomik şartlar altında rızkını temin etmesinin zor olduğunu ifade etti.

Çiftçilerin bankalara borçlandığını aktaran Erbakan, "Ziraat Bankasına olan borçların faizsiz olarak ve en az 5 sene vadeyle yapılandırılması lazım. Çiftçinin ve köylünün üretim aracı olan traktörüne yapılan hacizlerin durdurulması gerekir." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yıllardan beri dünyanın dört bir yanında kaos oluşturduğunu belirten Erbakan, "ABD, Ortadoğu başta olmak üzere Güney Amerika, Afrika'daki ülkeleri kendi emelleri doğrultusunda karıştırmak, bölüp parçalamak üzere planlar yapıyor. Yanı başımızdaki terörist unsurları ağır silahlarla eğitmesi, donatması bunun en açık örneğidir. Irak'ta yaptığı operasyon bunun örneğidir." diye konuştu.

Amerika'nın Türkiye, Güney Amerika ve Afrika'daki darbelerde çok fazla tuzu ve biberi olduğu ifadesini kullanan Erbakan, "Biz de diyoruz ki etme bulma dünyası. ABD'de geçtiğimiz aylarda siyahi vatandaşlara yapılan zulüm sonrası çıkan olaylar ve şu an karşılaşılan kargaşa bu sözümüzü ortaya koyuyor. ABD, şimdi ektiklerini biçiyor. Bu nedenle diyoruz ki yeni bir dünyanın kurulması elzemdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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