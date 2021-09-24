Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: 'Yurtlarda 1 milyon 140 bin yatak kapasitesi var' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Yurtlarda 1 milyon 140 bin yatak kapasitesi var"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yurtlarda toplam 1 milyon 140 bin yatak kapasitesi olduğunu belirterek, bu sayının artırılması gerektiğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yurtlarda toplam 1 milyon 140 bin yatak kapasitesi olduğunu belirterek, bu sayının artırılması gerektiğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, parti genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Öğrencilerin barınma sorununa değinen Erbakan, "Sadece bu sene üniversite sınavına giren öğrenci sayısı yaklaşık 2 buçuk milyondu. Biz milli görüş olarak gençlerimizin sayısının çoğalmasından, nüfusumuzun artmasından he zaman gurur duyuyoruz. Bu Allah'ın bizlere bir nimetidir. Aynı zamanda genç nüfusun fazlalığı güzel değerlendirilebilse, gerekenler yetkililer tarafından yapılabilse bu aslında büyük bir nimet. Ancak 8 milyonu aşan üniversite, yüksek lisans, ön lisans, doktora ve lisans öğrencilerine Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara baktığınızda kapasitenin yaklaşık 720 bin olduğunu görüyoruz. Sadece bunlar değil, aynı zamanda özel yurtlara baktığınızda yaklaşık 4 bin 300 özel yurt ve toplam yatak kapasitesinin de 420 bin civarında olduğu gözüküyor. Dolayısıyla hesap ortada, 1 milyon 140 bin yatak kapasitesi var yurtlarda. Maalesef Türkiye'de planlama eksikliğimiz, yetkililerin, iktidarın günübirlik yaşama alışkanlıkları başımıza bu gibi sorunları getiriyor" diye konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Muharrem İnce Binali Yıldırım Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Oğuzhan Koç Demet Özdemir Burak Yamantürk İbrahim Tatlıses
Spor Bülent Uygun Lionel Messi Sergen Yalçın Valentin Rosier Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: 'Yurtlarda 1 milyon 140 bin yatak kapasitesi var' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 13:37:51. #1.17#