Fatih Erbakan: "Gerçekleşen enflasyonun en az 10 puan üzerinde maaş zammı yapılması lazım"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Gerçekleşen enflasyonun en az 10 puan üzerinde maaş zammı yapılması lazım" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Gerçekleşen enflasyonun en az 10 puan üzerinde maaş zammı yapılması lazım" dedi.

Yeniden Refah Partisi'nin Ankara'da bir otelde düzenlediği "İktidara Yürüyüş Toplantısı"nın ikincisi Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımı ile gerçekleştirildi. İl ve ilçe başkanlarının da yer aldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Erbakan, ülkede meydana gelen orman yangınlarına karşı mücadele edenlere teşekkür ederek, "Her şeyden önce Türkiye'mizin dört bir yanında gerçekten de canımızı acıtan, içimizi yakan yangınlarla ilgili tespitlerde bulunmak istiyoruz. Burada söylenmesi gereken en önemli şey bütün vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilemektir. Yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyoruz ve bütün bu yangının söndürülmesinde emek veren, cansiperhane mücadele eden görevliler, yetkililer, itfaiye erleri ve aynı zamanda gönüllü vatandaşlarımıza da millet olarak, Yeniden Refah Partisi olarak bir elbetteki şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ŞİDDETİ AZALTMAMIŞ, TAM TERSİNE ARTIRMIŞ"

İstanbul Sözleşmesi'nin kadın cinayetlerine karşı bir çözüm üretemediğini belirten Erbakan, "İstanbul Sözleşmesinde dediğimiz gibi. Madem bu sözleşme kadınları koruyor, kadına şiddeti önlüyor, azalıyor öyleyse istatistiklere bakalım. Bu sözleşmenin devreye girdiği sene Türkiye'de 120 kadın cinayeti işlenirken, 2019'a gelindiğinde Türkiye'de 470 kadın cinayeti işlenmiş. Öyleyse bu İstanbul Sözleşmesi, kadın cinayetlerini ve kadını şiddeti azaltmamış, tam tersine artırmış demiştik" şeklinde konuştu.

"GERÇEKLEŞEN ENFLASYONUN EN AZ 10 PUAN ÜZERİNDE MAAŞ ZAMMI YAPILMASI"

Toplu sözleşme görüşmelerindeki yüzde 10'luk maaş zammının yetersiz olacağını ifade eden Erbakan, "Pazartesi günü 4 milyon 200 bin memuru, 2 milyon memur emeklisinin ve 1 milyon işçinin adına yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak. İktidar, yüzde 10'luk bir maaş zammını telaffuz ediyor. Bu işçiye, memura, emekliye yapılması gereken zam en az yüzde 50 olmalıdır. Hem bu maaşların açılık ve yoksulluk sınırından kurtarılması, hem bugüne kadarki Türkiye'nin büyümesinden, milli gelirin TL bazındaki artışından bu dar gelirlilerin payını alması için ilk etapta en az yüzde 50 maaş zammının yapılması lazım. İlerleyen yıllarda da mutlaka gerçekleşen enflasyonun en az 10 puan üzerinde maaş zammı yapılması lazım" değerlendirmesinde bulundu.

(Ali Nargüner - Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı