Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan partisinin Çanakkale İl Kongresi'ne katıldı
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan partisinin Çanakkale İl Kongresi'ne katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan partisinin Çanakkale İl Kongresi'ne katıldı
Anadolu Ajansı / Birol Güngördü - Haberler | Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah iktidarında çiftçiye, köylüye özel olarak ucuz mazot, elektrik var, en yüksek taban fiyatlar, üretim, istihdam, ihracat var. Beton, çimento, AVM, rezidans yerine sanayi, teknoloji, Ar-Ge var." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah iktidarında çiftçiye, köylüye özel olarak ucuz mazot, elektrik var, en yüksek taban fiyatlar, üretim, istihdam, ihracat var. Beton, çimento, AVM, rezidans yerine sanayi, teknoloji, Ar-Ge var." dedi.

Belediye Sosyal Tesisleri'nde partisinin 1. Olağan Kongresi'ne katılan Erbakan, Çanakkale Zaferi'ne vurgu yaptı.

Yaklaşık 100 sene önce şehitlerin kanının döküldüğü topraklarda muazzam Çanakkale destanını hatırlamak ve şehitleri hayırla yad etmek gerektiğini belirten Erbakan, şöyle devam etti:

"Merhum Erbakan hocamızın hep söylediği; biz tarih boyunca bütün büyük zaferlerimizi, topumuz, tüfeğimiz, silahımız, paramız, cephanemiz düşmandan daha fazla olduğu için kazanmadık. Biz millet olarak tarih boyunca bütün büyük zaferlerimizi imanla kazandık. Çanakkale Zaferi bunun en güzel örneklerinden biridir. Top, tank, tüfek, mermi, cephane yok. Böyle bir noktada o dönemde dünyanın en gelişmiş ordularına, en kuvvetli donanmalarına karşı bu imkansızlıklarla, yokluklarla zaferin kazanılması, destanın yazılması ancak imanla, inançla, Allah'ın yardımıyla olmuştur."

İktidara gelmeleri halinde yapacakları icraatları sıralayan Erbakan, şunları kaydetti:

"Yeniden Refah iktidarında çiftçiye, köylüye özel olarak ucuz mazot, elektrik var, en yüksek taban fiyatlar, üretim, istihdam, ihracat var. Beton, çimento, AVM, rezidans yerine sanayi, teknoloji, Ar-Ge var. EYT'lilere emeklilik hakkı, atanamayan öğretmenlere en acil şekilde atama var. Yeniden Refah iktidarında gardiyan devlet değil, garson devlet anlayışı var. Sadece imtiyazlılara değil herkese refah var. Bolluk, bereket, zenginlik, kalkınma, yeniden büyük Türkiye var."

Erbakan, bu kalkınma, bolluk ve bereketin ilmi ve teknik olarak projelerinin tamamlandığını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli Kaynak Paketleri kitabımızda o kaynağın nasıl bulunacağı yazıyor. Şimdi inşallah Ar-Ge Başkanlığımızın yoğun çalışmasıyla 29 Ekim'de, merhum liderimiz Erbakan hocamızın doğum gününde 81 ile 181 Proje kitabımızı da bütün Türkiye'ye ilan edeceğiz inşallah. Bu millet Edirne'den Kars'a, Rize'den Antalya'ya kadar doğup büyüdüğü topraklarda sosyal yardıma, belediyenin, kaymakamlığın erzak torbalarına muhtaç olmadan, Allah'tan başka kimseye muhtaç olmadan, alnının teriyle doğup büyüdüğü toprakta nasıl istihdam imkanı bulacak, iş sahibi olacak, hangi şehre, hangi bölgeye hangi sanayi tesisi, fabrika, kalkınmaya yönelik hangi atılım yapılacak, bunların ilmi ve teknik olarak ortaya konulduğu 81 ile 181 Proje kitabımızın müjdesini bütün milletimize veriyoruz."???????

Yeni dönemde milli görüşün en büyük destanlarını yazacaklarını anlatan Erbakan, "İnşallah ikinci 40 yılda Yeniden Refah Parti'mizin öncülüğünde bu aziz milletin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulması için iktidar olma vaktimiz, günümüz yaklaşmıştır." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından yapılan seçimde Cahit Bolelli, Yeniden Refah Partisi Çanakkale İl Başkanı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Güngördü

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