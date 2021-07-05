Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Açıklaması
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Açıklaması
Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, girdi maliyetleri, düşük taban fiyatları ve ithalat öncelikli politikalar nedeniyle Türkiye'de tarım yapmanın neredeyse imkansız hale geldiğini savunarak, "Bu şartlar altında üretim yapan çiftçinin alnından öpmek ve bir de üstüne madalya...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, girdi maliyetleri, düşük taban fiyatları ve ithalat öncelikli politikalar nedeniyle Türkiye'de tarım yapmanın neredeyse imkansız hale geldiğini savunarak, "Bu şartlar altında üretim yapan çiftçinin alnından öpmek ve bir de üstüne madalya takmak gerekir." ifadelerini kullandı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbakan, Ankara'nın Polatlı ilçesinde "Üretim Girişimi Polatlı Buğday Ekimi" projesi kapsamında geçen yıl kasım ayında ekimi yapılan arazideki buğdayın hasadı etkinliğinde partililer ve çiftçilerle buluştu.

Erbakan, burada yaptığı konuşmada, 30 dönümlük bir tarladan hasat edilen buğdayın kazancının aylık bazda asgari ücretin yarısı dahi etmediğini gördüklerini dile getirdi.

Halihazırdaki girdi maliyetleri, düşük taban fiyatları ve iktidarın tarımda ithalat öncelikli politikaları nedeniyle Türkiye'de tarım yapmanın neredeyse imkansız hale geldiğini yaşayarak gördüklerini söyleyen Erbakan, "Bu şartlar altında üretim yapan çiftçinin alnından öpmek ve bir de üstüne madalya takmak gerekir" dedi.

Erbakan, şunları kaydetti:

"En iyi ihtimalle, 30 dönümlük tarlada yapılan tarımın, ekimin, biçimin, hasadın sonunda, ekim, kasım ayından bu yana 9-10 aylık emek ve uğraşın sonunda elde edeceğimiz gelir aylık 600 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Elde edilen buğdayın yanında samanın da değerini katmanıza rağmen maliyeti düştüğünüz zaman yıllık 7 bin 200 lira gibi bir gelir elde ediliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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